В Польше показали богатый клад времен Тридцатилетней войны

В Польше археологи презентовали коллекцию серебряных монет, обнаруженных в подвале одного из старинных домов, которая состоит из 89 предметов XVI-XVII веков.

Как сообщает Nauka w Polsce, богатый клад был найден еще в ноябре прошлого года, но потребовалось время на его идентификацию и оценку. Публике он представлен впервые. Клад обнаружили в подвале одного из домов в городе Кожухов.

Примечательно, что монеты были разбросаны по всему подвалу. Возможно, изначально они хранились вместе, но во время Второй мировой войны их разметало взрывом.

Всего в руки ученых попало 89 ценных монет, серебряных талеров, отчеканенных в XVI и XVII веках. В основном это талеры Саксонии, Нидерландов и Брауншвейга. Есть в коллекции и венецианские монеты. По мнению ученых, скорее всего, богатство было спрятано в начале Тридцатилетней войны (1618-1648 годы).

На это указывает разброс в датах чеканки, который составляет лишь 40 лет. Самые молодые монеты были выпущены в начале 1620-х годов, а самые старые - в 1580-х. На них имеются изображения правителей, например, саксонского герцога Генриха Благочестивого и императора Фердинанда I Габсбурга, короля Австрии.

Напомним, ранее польские археологи, работающие на раскопках в здании старой синагоги в городе Малопольске, обнаружили частично истлевший деревянный сундук, в котором был спрятан необычный клад с предметами XIX столетия.

В нем находилось около 350 предметов, в том числе серебряная чаша, пять подсвечников, детали для четырех или пяти латунных люстр и два больших коричневых сосуда с декоративными ручками и еврейскими надписями. Все предметы были плотно упакованы вместе, зачастую один внутри другого.