Коронавирус может отложить выпуск iPhone

Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone. Аппараты американского производителя собираются на нескольких крупных китайских фабриках.

Как сообщает Bloomberg, на предприятиях-партнерах Apple в Китае, включая Pegatron и Foxconn, работают около 10 тысяч человек. Каждое из производств находится в нескольких сотнях километров от города Ухань, откуда начал свое распространение коронавирус, но это не снижает возможность заражения сотрудников, уверены опрошенные изданием эксперты.

Распространение вируса окажет наибольшее влияние на сроки выхода нового недорогого iPhone, анонс которого, как ожидается, состоится в марте, а производство должно начаться уже в феврале.

В Foxconn заявили, что компания намерена выполнить все производственные обязательства. В распоряжении производителя имеются необходимые меры защиты сотрудников, подчеркнули представители Foxconn. В Apple отказались от комментариев.