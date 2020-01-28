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Коронавирус может отложить выпуск iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
28.01.2020,  
14:08
Фото: Stephen Lam/Reuters Фото: Stephen Lam/Reuters
Фото: Stephen Lam/Reuters

Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone. Аппараты американского производителя собираются на нескольких крупных китайских фабриках.

Как сообщает Bloomberg, на предприятиях-партнерах Apple в Китае, включая Pegatron и Foxconn, работают около 10 тысяч человек. Каждое из производств находится в нескольких сотнях километров от города Ухань, откуда начал свое распространение коронавирус, но это не снижает возможность заражения сотрудников, уверены опрошенные изданием эксперты.

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Распространение вируса окажет наибольшее влияние на сроки выхода нового недорогого iPhone, анонс которого, как ожидается, состоится в марте, а производство должно начаться уже в феврале.

В Foxconn заявили, что компания намерена выполнить все производственные обязательства. В распоряжении производителя имеются необходимые меры защиты сотрудников, подчеркнули представители Foxconn. В Apple отказались от комментариев.

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