Кузнецов помог "Вашингтону" без Овечкина обыграть "Монреаль" с Ковальчуком

После Матча звезд возобновился регулярный чемпионат НХЛ. "Вашингтон" на выезде встречался с "Монреалем". В этой встрече не принимал участия отбывавший одноматчевую дисквалификацию из-за отказа принимать участие в звездном уик-энде лидер "столичных" Александр Овечкин.

Накануне он рассказал о том, как провел свободное время. "Никто не хочет пропускать игры. Мне нравится Монреаль, нравится играть на этой арене, но ничего не поделаешь. Таковы правила. Я пропущу эту игру, но я думал о будущем, сделал то, что пойдет на пользу мне и команде. Я хорошо провел перерыв, был с семьей, с сыном, отдыхал. Ни о чем не думал. Все было хорошо", - сказал Овечкин.

Зрители в итоге так и не стали свидетелями противостояния старых друзей - Овечкина и выступающего за "Монреаль" Ильи Ковальчука. "Вашингтон" сумел выиграть - 4:2. У победителей голами отметились Том Уилсон, Трэвис Бойд, Якуб Врана и Никлас Бэкстрем.

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов внес вклад в успех своей команды, поучаствовав в одной заброшенной шайбе. У "Монреаля" отличились Джефф Питри и Дэйл Уиз.