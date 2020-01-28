Лавров отказал в пощаде боевикам в Идлибе

Никакой пощады террористам в сирийском Идлибе быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Южного Судана Авут Денг.

По словам главы МИД РФ, увеличение напряженности в регионе происходит из-за регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Лавров также пояснил, что эта ситуация подробно обсуждалась по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Договорились наладить более четкую работу "об отмежевании вооруженной оппозиции, которая является патриотической и готовой участвовать в политическом процессе, от террористов, которые в качестве таковых признаны Советом безопасности ООН".

Напомним, в субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты населения. Террористы обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, растет число погибших среди мирных жителей, преимущественно женщин и детей.