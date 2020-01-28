Лукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

Сформировать и в самое ближайшее время направить в Китай самолет с наиболее необходимой медицинской помощью поручил Александр Лукашенко, сообщает 28 января пресс-служба главы государства, уточняя, что Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с распространяющейся болезнью, вызванной коронавирусом. Речь идет о лекарственных препаратах, средствах индивидуальной защиты и дезинфекции, других изделиях медицинского назначения.

В настоящий момент, уточнили источники в администрации, военный борт ИЛ-76МД на аэродроме Мачулищи готовится к отправке в КНР. Кроме того, по линии Министерства иностранных дел готовятся и дальнейшие меры поддержки, сообщают новостные каналы. Прорабатывается, в частности, при необходимости выезд руководства Министерства здравоохранения и ведущих специалистов для оказания консультационной помощи и оценки потребности китайской стороны в белорусской врачебной поддержке.

Ранее стало известно, что белорусские вузы на две недели продлили каникулы уехавшим домой китайским студентам. Для них будут составлены индивидуальные графики, чтобы не возникло пробелов в обучении. По данным Минобразования, в вузах Беларуси обучаются сейчас около четырех тысяч студентов из Поднебесной.

Кроме того, из-за коронавируса в Национальном аэропорту белорусской столицы будет введен двойной контроль. По словам министра здравоохранения Владимира Караника, которые приводит БЕЛТА, сотрудники медицинской службы будут подниматься на борт самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции. Такие пассажиры будут передаваться медицинской службе гражданской авиации. Для них будут отдельно проводиться оформление паспортов и таможенные процедуры.