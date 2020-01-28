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28.01.2020 21:28
Рубрика: Власть

МИД России прокомментировал "сделку века" США

Предложенная Соединенными Штатами "сделка века" по урегулированию ситуацию на Ближнем Востоке будет изучена министерством иностранных дел РФ. Однако главным фактором оценки станет отношение к ней представителя Палестины и других арабских стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
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"Будем изучать, - приводит его слова ТАСС. - Главное, чтобы палестинцы и арабы высказали свое отношение".

По предложению президента США Дональда Трампа, которое он сделал по итогам переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать, Иерусалим останется столицей Израиля, но столицу в Восточном Иерусалиме получит и Палестина, территория которой вырастет более чем вдвое.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Израиль США признали Иерусалим столицей Израиля Палестино-израильский конфликт

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