МИД России прокомментировал "сделку века" США

Предложенная Соединенными Штатами "сделка века" по урегулированию ситуацию на Ближнем Востоке будет изучена министерством иностранных дел РФ. Однако главным фактором оценки станет отношение к ней представителя Палестины и других арабских стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

"Будем изучать, - приводит его слова ТАСС. - Главное, чтобы палестинцы и арабы высказали свое отношение".

По предложению президента США Дональда Трампа, которое он сделал по итогам переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать, Иерусалим останется столицей Израиля, но столицу в Восточном Иерусалиме получит и Палестина, территория которой вырастет более чем вдвое.