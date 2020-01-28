Новости

Появилось видео с места ДТП с актрисой из "Глухаря" Ларисой Хорошиловой 00:07
Актера из "Интернов" Илью Глинникова ограбили в центре Москвы 28.01.2020
Минтруд: Величина прожиточного минимума не влияет на меры соцподдержки 28.01.2020
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 28.01.2020
Бывший директор фабрики "Меньшевик" оправдан присяжными 28.01.2020
Пожар на ТЭЦ-26 в Москве ликвидирован 28.01.2020
Ученые: коронавирус может передаваться с расстояния 2 метра и через глаза 28.01.2020
Палестина не примет предложенную Трампом "сделку века" 28.01.2020
В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с автобусом 28.01.2020
В США представили лысую Барби и Кена с длинными волосами 28.01.2020
Возгорание на ТЭЦ в Москве не нарушило энергоснабжение 28.01.2020
На территории ТЭЦ в Москве загорелся трансформатор 28.01.2020
На Украине с почестями похоронили последнего эсэсовца из дивизии "Галичина" 28.01.2020
Трамп опубликовал карту раздела Израиля и Палестины 28.01.2020
Володин оценил избрание Толстого вице-спикером ПАСЕ 28.01.2020
Александр Емельяненко рассказал о пребывании в СИЗО 28.01.2020
В Твери высокопоставленных сотрудников МЧС задержали за взятку 28.01.2020
Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил набсовет "Дом.РФ" 28.01.2020
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat 28.01.2020
МИД России прокомментировал "сделку века" США 28.01.2020
Лукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом 28.01.2020
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ 28.01.2020
Илья Геркус намерен выиграть суд у "Локомотива" 28.01.2020
Глава Ростовской области выразил соболезнования родным убитого депутата 28.01.2020
Трамп раскрыл подробности предложенной Израилю и Палестине "сделки века" 28.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
28.01.2020 23:45
Рубрика: Экономика

Минтруд: Величина прожиточного минимума не влияет на меры соцподдержки

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд России разъяснил, что снижение величины прожиточного минимума не означает снижение объема мер социальной поддержки граждан.

"Для обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для установления размеров отдельных социальных выплат применяется величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года, как наиболее приближенная к среднегодовой величине прожиточного минимума", - говорится в сообщении минтруда.

Исаев: Изменения в Конституцию обяжут индексировать пособия выше инфляции

Ранее ведомство опубликовало проект приказа об установлении величины прожиточного минимума в целом по России за IV квартал 2019 года. Предлагается установить его в размере 10609 рублей в целом на душу населения. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11510 рублей, для пенсионеров - 8788 рублей, для детей - 10383 рублей.

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 году по отношению к III кварталу 2019 года уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения - на 3,6%, для пенсионеров - на 3,3%, для детей - 4,2%.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Минтруд: Для получения соцподдержки справки будут не нужны

При этом величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года увеличилась по отношению к соответствующему периоду 2018 года на 3,9%. По данным Росстата, уровень инфляции в 2019 года составил 3%.

Снижение величины прожиточного минимума обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых для его расчета.

Например, в среднем за IV квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту - на 18,2%, морковь - на 29,3%, свеклу - на 19,6%, лук репчатый - на 27,4%. Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%.

Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Прожиточный минимум

Главное сегодня

Путин встретится с Нетаньяху 30 января
МИД России прокомментировал "сделку века" США
Поиском убийц Алабушева займется отдел по особо тяжким преступлениям СК
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
Глава Чувашии исключен из "Единой России"
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку