Минтруд: Величина прожиточного минимума не влияет на меры соцподдержки

Минтруд России разъяснил, что снижение величины прожиточного минимума не означает снижение объема мер социальной поддержки граждан.

"Для обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для установления размеров отдельных социальных выплат применяется величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года, как наиболее приближенная к среднегодовой величине прожиточного минимума", - говорится в сообщении минтруда.

Ранее ведомство опубликовало проект приказа об установлении величины прожиточного минимума в целом по России за IV квартал 2019 года. Предлагается установить его в размере 10609 рублей в целом на душу населения. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11510 рублей, для пенсионеров - 8788 рублей, для детей - 10383 рублей.

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 году по отношению к III кварталу 2019 года уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения - на 3,6%, для пенсионеров - на 3,3%, для детей - 4,2%.

При этом величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года увеличилась по отношению к соответствующему периоду 2018 года на 3,9%. По данным Росстата, уровень инфляции в 2019 года составил 3%.

Снижение величины прожиточного минимума обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых для его расчета.

Например, в среднем за IV квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту - на 18,2%, морковь - на 29,3%, свеклу - на 19,6%, лук репчатый - на 27,4%. Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%.