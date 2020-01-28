На родине Зеленского украли знамена частей-освободителей

Знамена дивизий, освобождавших родину президента Украины Владимира Зеленского - Кривой Рог, уже два года находятся в Киеве, и фактически являются украденными. Об этом в открытом письме на имя президента сообщает Криворожская городская организация ветеранов Великой отечественной войны. Ветераны попросили своего высокопоставленного земляка, считающего Советский Союз виновником войны и Холокоста, вернуть оригиналы знамен на родину. Обращение ветеранов опубликовал региональный новостной портал "Криворожье".

"Обратиться к Вам (Президенту) заставила обеспокоенность всех криворожан теми позорными событиями, что произошли в городе 22 февраля 2018 года во время празднования 74-летия освобождения Кривого Рог от нацистских захватчиков. В праздничном параде пронесли два боевых флага военных частей, которые в 1944 году принимали участие в освобождении города. Согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрет не распространяется на использование данной символики на оригиналах боевых знамен. Вопреки закону, боевые знамена были изъяты и, фактически, украдены якобы на экспертизу. Прошло почти два года, а результатов никаких", - пишут президенту ветераны.

Совет Криворожской городской организации ветеранов также напомнил Владимиру Зеленскому, что его дед - командир стрелковой роты 174-го гвардейского, старший лейтенант Зеленский Семен Иванович прошел те же дороги войны, что и другие освободители Европы от нацизма.

"В День Победы Вы возложили цветы на его могилу. Это очень хороший пример, но это еще и большая надежда, уважаемый Владимир Александрович, что Вы активно будете выступать против фальсификации истории, против тех, кто разрушает памятники. Мы уверенны, что у Вас криворожский характер. Надеемся на поддержку и помощь по возвращению городу утраченных реликвий", - пишут Зеленскому ветераны.

Стоит напомнить, что в 2018 году, при президентстве Порошенко, появление настоящих знамен частей 3-го и 4-го украинских фронтов на улицах Кривого рога было воспринято как провокация против господствующей националистической идеологии, а руководство местного военкомата и городские чиновники, допустившие демонстрацию знамен Победы, было примерно наказано. Сами же знамена под надуманным предлогом были вывезены из города представителями так называемого Института национальной памяти - структуры, занимающейся на государственном уровне уничтожением исторической памяти и глорификаицей украинского нацизма.

Хотя власть на Украине давно сменилась, знамена освободителей Кривого Рога от нацистской оккупации так и не найдены. И, исходя из последних исторических "открытий" Зеленского, озвученных им в Польше, Зеленский вряд ли заинтересован в таких поисках. Действительно, человек, считающий, что СССР развязал Вторую мировую войну и положил начало Холокосту, не может считать своего собственного деда героем и освободителем. Признак тому - масса коллажей в социальных сетях, где предвыборная фотография Зеленского на могиле деда, подписана следующим образом: "Дедушка, зачем ты развязал Холокост?".