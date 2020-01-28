Небензя призвал мир не забывать о преступлениях Второй мировой войны

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима призвал не забывать о преступлениях, совершенных гитлеровцами во время Второй мировой войны. Он обратился к мировому сообществу с просьбой не закрывать глаза на проявления национализма, ксенофобии и расизма.

"Мы не должны забывать, кто совершил это зло, кто был вдохновителем и осуществлял холокост, кто начал войну и принес горе десяткам миллионов. Мы также не должны забывать их пособников, которые помогали им, какими бы ни были их мотивы", - цитирует представителя РФ РИА Новости. Он также подчеркнул бескомпромиссность Москвы к попыткам переписать историю.

Напомним, 27 января на территории бывшего концлагеря Освенцим состоялись памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения этой "фабрики смерти" Красной армией. На церемонии присутствовали порядка 200 бывших узников, иностранные делегации. Между тем Варшава не пригласила на памятные мероприятия президента России Владимира Путина. Россию представлял посол Сергей Андреев.