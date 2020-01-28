Новости

Военная колонна Турции пересекла границу Сирии 02:47
Девять человек пострадали из-за отравления угарным газом в Армении 02:03
В Чехии у четырех человек заподозрили коронавирус 01:47
Небензя призвал мир не забывать о преступлениях Второй мировой войны 01:43
Трамп и Нетаньяху обсудили "сделку века" 01:18
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году 00:42
Мишустин назначил руководителя Российского экологического оператора 27.01.2020
Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях 27.01.2020
В Подмосковье умерла 14-летняя школьница 27.01.2020
В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда РФ 27.01.2020
Посольство России выясняет обстоятельства пропажи актрисы Андрейченко 27.01.2020
Американские военные отрицают, что их самолет в Афганистане сбили боевики 27.01.2020
Найден автомобиль пропавшей в Мексике актрисы Натальи Андрейченко 27.01.2020
Задержан подозреваемый в ограблении певицы MARUV в Киеве 27.01.2020
Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии 27.01.2020
В Ярославле возбуждено дело против участника ДТП с автобусами 27.01.2020
Обвиняемым в хищении 1 млрд рублей у "Роснано" дали реальные сроки 27.01.2020
Mercedes-Benz попали под отзыв в России из-за подушек безопасности 27.01.2020
Лавров обратил внимание Чавушоглу на нарушение прекращения огня в Идлибе 27.01.2020
Службы ЖКХ Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада 27.01.2020
Медведев вывел "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в правительстве 27.01.2020
В Махачкале наркодилер проглотил "закладку" и умер на глазах у полиции 27.01.2020
Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрировали в Пекине 27.01.2020
Kia Rio в маскировке заставил напрячь фантазию 27.01.2020
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко 27.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 01:43
Рубрика: Власть

Небензя призвал мир не забывать о преступлениях Второй мировой войны

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима призвал не забывать о преступлениях, совершенных гитлеровцами во время Второй мировой войны. Он обратился к мировому сообществу с просьбой не закрывать глаза на проявления национализма, ксенофобии и расизма.

Фото: РИА Новости
Кто во время Холокоста убивал евреев Европы и кто освободил Освенцим

"Мы не должны забывать, кто совершил это зло, кто был вдохновителем и осуществлял холокост, кто начал войну и принес горе десяткам миллионов. Мы также не должны забывать их пособников, которые помогали им, какими бы ни были их мотивы", - цитирует представителя РФ РИА Новости. Он также подчеркнул бескомпромиссность Москвы к попыткам переписать историю.

Напомним, 27 января на территории бывшего концлагеря Освенцим состоялись памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения этой "фабрики смерти" Красной армией. На церемонии присутствовали порядка 200 бывших узников, иностранные делегации. Между тем Варшава не пригласила на памятные мероприятия президента России Владимира Путина. Россию представлял посол Сергей Андреев.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН Мир помнит о Холокосте Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин обновил президиум Госсовета
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам