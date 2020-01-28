Палестина не примет предложенную Трампом "сделку века"

Власти Палестины отказались от участия в объявленной президентом США Дональдом Трампом "сделке века". Предложенные условия в Палестине расценили как "заговор".

"Мы отвергаем "сделку века", - передает ТАСС комментарий главы Палестины Махмуда Аббаса на предложенные Вашингтоном и одобренные Израилем условия. - Наша позиция не изменилась за два года, и сегодня она не изменится: мы отдаем приоритет фронту сопротивления, чтобы сорвать израильские планы".

Аббас заявил о правах палестинского народа, которыми "не позволит пренебрегать".

"Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет, - заявил он в ответ на предложение признать город столицей Израиля. - Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа".

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил предложенные Вашингтоном условия сделки и дал на них согласие.