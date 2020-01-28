Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей

Самая типичная ситуация, которая точно не улучшит вам настроение, это когда водитель машины, следующей за вами, начинает интенсивно мигать фарами, а иногда даже задействует клаксон, требуя, чтобы вы освободили ему полосу. Дальний свет, отражающийся в салонном зеркале, слепит, вы начинаете испытывать вполне естественное чувство гнева, а так и до аварии недалеко. Что можно предпринять в сложившейся ситуации?
Прежде всего, не отвечать на агрессию агрессией. Точно не нужно, к примеру, резко тормозить, чтобы научить грубияна хорошим манерам и показать ему "кто тут умеет водить машину". Вместо этого старайтесь сохранять спокойствие. Вполне возможно, что висящий у вас на "хвосте" - никакой не агрессор, а просто хочет показать, что с вашей машиной проблемы (спустило колесо, открыт багажник, включен "поворотник" или не горят фары).
Убедившись, что технических проблем нет, выберете любое из двух действий - либо ускорьтесь до максимально разрешенной скорости, либо перестройтесь в правые ряды, убедившись, что не создаете помех другим участникам движения. Последний вариант предпочтительнее в том числе и потому, что никто не отменял неписанное правило трех "Д" - "Дай дураку дорогу".
Такая ситуация может произойти в любой момент. Экстремалов и неопытных водителей, которые могут резко перестроиться перед вами, на дороге хватает. Разберемся сначала, как предотвратить подобную ситуацию. Чтобы не провоцировать резкие перестроения перед вами, соблюдайте скоростной режим и не практикуйте езду медленнее потока.
Такие тихоходы (а это, как правило, новички, не "проснувшиеся" водители, люди, разговаривающие по телефону и т.д.) становятся объектом подрезаний в первую очередь. Отсюда еще один совет - старайтесь не отвлекаться за рулем на посторонние дела. Если вы видите, что вас собираются подрезать - сбавьте скорость. Учитывайте, что за рулем автомобиля, осуществляющего обгонный маневр, может быть неопытный водитель. Готовьте пути к отступлению.
Если вы понимаете, что "учитель" на дороге решил вас "наказать", заранее оцените дорожную обстановку, выберите наиболее безопасный путь для ухода от удара, а при невозможности - для уменьшения его воздействие. Не пытайтесь "мстить" дорожному хаму. За рулем вполне может оказаться мошенник или неадекватный водитель.
Вы приехали, к примеру, на работу, и видите, что при дефиците парковочных мест водитель оставил свою машину, заняв сразу два потенциальных места. Интересно, что, как правило, такие воры свободного места раскорячиваются на два парковочных места намеренно.
Их аргумент - не хочу, чтобы мою машину поцарапали, и мне неудобно будет открывать дверь, если я припаркуюсь впритирку к соседу. "Наказать" такого перестраховщика можно вполне законным способом - сфотографировав место парковки и отправив фото с комментариями в соответствующий контролирующий орган. Для столицы, к примеру, подойдет ресурс "Помощник Москвы".
Вот еще одна типичная ситуация, способная вывести вас из себя. Вы встали в очередь на заправку перед машиной, которая, казалось бы, вот-вот должна уехать. Однако ее водитель даже не думает возвращаться из здания АЗС.
Как правило, он пьет кофе, читает новости и совершенно никуда не торопится. Понятно, что такое поведение - мягко говоря, моветон и явная провокация в отношении соседей по очереди. При должном воспитании никуда не торопящийся водитель наверняка убрал бы машину, и уже потом отправился пить свой кофе. Каков может быть алгоритм ваших действий в подобной ситуации?
Можете поговорить с невежей с непредсказуемой перспективой. Увы, некоторые водители прибегают к намеренной провокации - видят, что возникла очередь и продолжают неспешно пить кофе, получая от конфликтной ситуации удовольствие. Как вариант - обсудите ситуацию с руководством заправки. Скажите, что перестанете заправляться на этой АЗС при игнорировании ваших претензий. Говорите, разумеется, не с персоналом, а с руководством. Для справки - схема продаж на АЗС регламентируется ее внутренними правилами.
Использование правого края шоссе для обхода транспортных средств относится к неправомерному обгону, запрещенному КоАП РФ. В 2020 году езда по обочине карается штрафом в размере 1 500 рублей. Передвижение по левой обочине - карается более сурово, так как речь идет о левой стороне дороги, на которой машина-нарушитель движется навстречу потоку, создавая опасную обстановку. Соответственно, штраф - 5000 рублей или изъятие прав на срок о 4 до 6 месяцев.
Езда ваших соседей по потоку по обочине особенно раздражает в сухую погоду и при плюсе на термометре. При таком раскладе в воздух поднимается облако пыли, которым дышат все участники движения. Кроме того, та же пыль затрудняет видимость, провоцируя аварии. Как законно наказать "обочечников"? В Сети обсуждается множество сценариев.
Единственный законный способ - сообщить об этом в полицию. Сегодня большинство автомобилей оборудованы видеорегистраторами. Так что при желании вы всегда сможете передать свидетельства нарушения в ГИБДД. Не стоит пытаться бороться с наглецами своими силами, блокируя им движение. Такие действия провоцируют аварии.