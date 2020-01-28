Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей

Мы ежедневно сталкиваемся с большим количеством проблем за рулем. В этом обзоре мы проанализировали ситуации, вызывающие у водителей очень сильное раздражение. Попытаемся разобраться, как нейтрализовать такие сценарии.

Вам мигают фарами

Самая типичная ситуация, которая точно не улучшит вам настроение, это когда водитель машины, следующей за вами, начинает интенсивно мигать фарами, а иногда даже задействует клаксон, требуя, чтобы вы освободили ему полосу. Дальний свет, отражающийся в салонном зеркале, слепит, вы начинаете испытывать вполне естественное чувство гнева, а так и до аварии недалеко. Что можно предпринять в сложившейся ситуации?

Прежде всего, не отвечать на агрессию агрессией. Точно не нужно, к примеру, резко тормозить, чтобы научить грубияна хорошим манерам и показать ему "кто тут умеет водить машину". Вместо этого старайтесь сохранять спокойствие. Вполне возможно, что висящий у вас на "хвосте" - никакой не агрессор, а просто хочет показать, что с вашей машиной проблемы (спустило колесо, открыт багажник, включен "поворотник" или не горят фары).

Убедившись, что технических проблем нет, выберете любое из двух действий - либо ускорьтесь до максимально разрешенной скорости, либо перестройтесь в правые ряды, убедившись, что не создаете помех другим участникам движения. Последний вариант предпочтительнее в том числе и потому, что никто не отменял неписанное правило трех "Д" - "Дай дураку дорогу".

Вас подрезают при перестроении

Такая ситуация может произойти в любой момент. Экстремалов и неопытных водителей, которые могут резко перестроиться перед вами, на дороге хватает. Разберемся сначала, как предотвратить подобную ситуацию. Чтобы не провоцировать резкие перестроения перед вами, соблюдайте скоростной режим и не практикуйте езду медленнее потока.

Такие тихоходы (а это, как правило, новички, не "проснувшиеся" водители, люди, разговаривающие по телефону и т.д.) становятся объектом подрезаний в первую очередь. Отсюда еще один совет - старайтесь не отвлекаться за рулем на посторонние дела. Если вы видите, что вас собираются подрезать - сбавьте скорость. Учитывайте, что за рулем автомобиля, осуществляющего обгонный маневр, может быть неопытный водитель. Готовьте пути к отступлению.

Если вы понимаете, что "учитель" на дороге решил вас "наказать", заранее оцените дорожную обстановку, выберите наиболее безопасный путь для ухода от удара, а при невозможности - для уменьшения его воздействие. Не пытайтесь "мстить" дорожному хаму. За рулем вполне может оказаться мошенник или неадекватный водитель.

Парковка на два места

Вы приехали, к примеру, на работу, и видите, что при дефиците парковочных мест водитель оставил свою машину, заняв сразу два потенциальных места. Интересно, что, как правило, такие воры свободного места раскорячиваются на два парковочных места намеренно.

Их аргумент - не хочу, чтобы мою машину поцарапали, и мне неудобно будет открывать дверь, если я припаркуюсь впритирку к соседу. "Наказать" такого перестраховщика можно вполне законным способом - сфотографировав место парковки и отправив фото с комментариями в соответствующий контролирующий орган. Для столицы, к примеру, подойдет ресурс "Помощник Москвы".

Водитель "залип" на АЗС

Вот еще одна типичная ситуация, способная вывести вас из себя. Вы встали в очередь на заправку перед машиной, которая, казалось бы, вот-вот должна уехать. Однако ее водитель даже не думает возвращаться из здания АЗС.

Как правило, он пьет кофе, читает новости и совершенно никуда не торопится. Понятно, что такое поведение - мягко говоря, моветон и явная провокация в отношении соседей по очереди. При должном воспитании никуда не торопящийся водитель наверняка убрал бы машину, и уже потом отправился пить свой кофе. Каков может быть алгоритм ваших действий в подобной ситуации?

Можете поговорить с невежей с непредсказуемой перспективой. Увы, некоторые водители прибегают к намеренной провокации - видят, что возникла очередь и продолжают неспешно пить кофе, получая от конфликтной ситуации удовольствие. Как вариант - обсудите ситуацию с руководством заправки. Скажите, что перестанете заправляться на этой АЗС при игнорировании ваших претензий. Говорите, разумеется, не с персоналом, а с руководством. Для справки - схема продаж на АЗС регламентируется ее внутренними правилами.

Вас обгоняют по обочине

Использование правого края шоссе для обхода транспортных средств относится к неправомерному обгону, запрещенному КоАП РФ. В 2020 году езда по обочине карается штрафом в размере 1 500 рублей. Передвижение по левой обочине - карается более сурово, так как речь идет о левой стороне дороги, на которой машина-нарушитель движется навстречу потоку, создавая опасную обстановку. Соответственно, штраф - 5000 рублей или изъятие прав на срок о 4 до 6 месяцев.

Езда ваших соседей по потоку по обочине особенно раздражает в сухую погоду и при плюсе на термометре. При таком раскладе в воздух поднимается облако пыли, которым дышат все участники движения. Кроме того, та же пыль затрудняет видимость, провоцируя аварии. Как законно наказать "обочечников"? В Сети обсуждается множество сценариев.

Единственный законный способ - сообщить об этом в полицию. Сегодня большинство автомобилей оборудованы видеорегистраторами. Так что при желании вы всегда сможете передать свидетельства нарушения в ГИБДД. Не стоит пытаться бороться с наглецами своими силами, блокируя им движение. Такие действия провоцируют аварии.