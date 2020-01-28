Президент Израиля призвал Польшу не политизировать историю Холокоста

Президент Израиля Реувен Ривлин призвал Польшу не политизировать историю Холокоста, выступая с речью на мероприятии, посвященном 75-летней годовщине освобождения Освенцима (Аушвица-Биркенау).

"Наша обязанность - бороться с антисемитизмом, расизмом и фашистской ностальгией, теми больными пороками, которые [...] угрожают уничтожить основы наших демократий", - заявил президент Израиля в месте, расположенном недалеко от бывшего лагеря, который сейчас является музеем.

Ривлин призвал Польшу не политизировать историю Холокоста, ссылаясь на настойчивые попытки националистического правительство "Закона и Справедливости" (ПиС) во главе с Ярославом Качиньским представить ситуацию так, что поляки "вели себя вполне достойно во время Второй мировой войны".

Как отмечает Reuters, используя этот тезис как часть более широкой политики пересмотра и фальсификации истории, ПиС стремится выставить на первый план собственные страдания Польши в войне, когда около шести миллионов поляков, включая три миллиона польских евреев, были убиты, а Варшава была разрушена до основания. Отмечая вклад тысяч поляков, которые рисковали своей жизнью, чтобы помочь евреям во время Холокоста, ПиС игнорирует других лиц, которые помогали немцам и убивали евреев, отмечают западные эксперты.

"Мы навсегда будем дорожить мужеством тысяч поляков", - сказал Ривлин, добавив, что в Израиле прекрасно помнят и о том, что в польской нации было немало тех, кто способствовал убийству евреев. В этой связи наблюдатели отметили то, что несмотря на совместное послание об антисемитизме, событие в понедельник высветило напряженность в отношениях между Польшей и Израилем из-за памяти о Холокосте.

В мероприятии в понедельник приняли участие несколько десятков пожилых выживших узников лагеря смерти, а также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Франции Эдуард Филипп. 92-летняя выжившая в лагере Ивонна Энгельман, которая сейчас живет в Австралии, вспомнила ужасы Освенцима. "Мы могли слышать, как дети кашляют, плачут, задыхаются от газа, а также пахнут человеческой плотью и тем страхом, который мы испытывали от того, что могли стать следующей жертвой", - сказала узница.

Напомним, что более 1,1 миллиона человек, большинство из которых евреи, погибли в газовых камерах Освенцима или от голода, холода и болезней. Основанный нацистской Германией в оккупированной Польше в 1940 году сначала для размещения польских политических заключенных, Освенцим стал крупнейшим из центров уничтожения узников, где план Адольфа Гитлера убить всех евреев - "Окончательное решение" - был реализован на практике. Освенцим был освобожден советскими войсками в 1945 году.

Исследования показывают, что антисемитские настроения в мире сохраняются, особенно в Европе, несмотря на масштабы нацистских злодеяний, убедительные свидетельства выживших и огромное количество фильмов, книг и выставок, посвященных Холокосту. Опрос Лиги по борьбе с диффамацией, проведенный в 2019 году, показал, что примерно каждый четвертый европеец питает "пагубное и повсеместное" отношение к евреям по сравнению с 19 процентов жителей Северной Америки.

Напомним, что в понедельник посольство в Германии прокомментировало слова главы польской правящей партии "ПиС" Ярослава Качиньского, потребовавшего от Российской Федерации компенсационных выплат за Вторую мировою войну.

В российской дипломатической миссии указали на то, что Россия заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Красной армии, которые освободили Польшу от нацистов. И только благодаря этим людям Польша сегодня существует как суверенное государство. В посольстве России напомнили польскому политику о том, что мир отмечает ужасы Холокоста и героизм советского солдата в эти дни, 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией. Однако, несмотря на это польское руководство пишет свою историю, отметили российские дипломаты.