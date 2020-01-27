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27.01.2020 23:33
Рубрика: Власть

Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях

Текст: Андрей Васильев

Посольство в Германии прокомментировало слова главы польской правящей партии "ПиС" Ярослава Качиньского, потребовавшего от Российской Федерации компенсационных выплат за Вторую мировою войну.

В российской дипломатической миссии напомнили о том, Россия заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Красной армии, которые освободили Польшу от нацистов. И только благодаря этим людям Польша сегодня существует как суверенное государство.

Фото: PhotoXpress
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В посольстве России напомнили польскому политику о том, что мир отмечает ужасы Холокоста и героизм советского солдата в эти дни, в 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией. Однако, несмотря на это, польское руководство пишет свою историю, отметили российские дипломаты.

Ранее Качиньский потребовал от России и Германии компенсаций за ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войне, заявив, что "польские требования не имеют срока давности".

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную кампанию дезинформации против Москвы по непосредственно исторической тематике, "касающейся Второй мировой войны и в нашем случае Великой Отечественной войны". По ее мнению, причин такому поведению сразу несколько. "Первое - это, конечно, переписывание истории... второе - это обслуживание собственных политических интересов, третье - это, я думаю, обслуживание и чужих политических интересов", - заключила Захарова.

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