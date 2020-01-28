Работы по ЦКАД-5 завершат в этом году

Основные работы по строительству пятого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируется завершить к лету этого года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих в ходе открытия после реконструкции части ЦКАД-5 от деревни Жедочи до трассы М-3.

"Нас сегодня заверили строители, что существенная часть работ по пятому участку ЦКАД может быть сдана летом этого года", - сказал Евгений Дитрих.

Есть сложные участки в месте пересечения нового ЦКАД-5 и дороги М10. Все остальные работы будут выполнены в этом году, уточнил Дитрих.

Протяженность первого открытого в этом году участка ЦКАД-5 составляет 9 километров. Он проходит в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Ранее здесь была бетонная двухполосная дорога. В ходе реконструкции ее расширили до четырех полос, построили разворотную эстакаду. Также под трассой устроили безопасный переход для животных.

Проезд по ЦКАД-5 будет бесплатным. Строительство ведется в рамках инвестиционного соглашения. Пятый пускового комплекс ЦКАД имеет протяженность в 76,44 километра, из которых 28,33 километра строятся вновь, а 48,11 километра - реконструируются.

Создание ЦКАД началось в 2014 году. Общая длина дороги - 336,5 километра. Строительство ведется участками. ЦКАД пройдет примерное в 50 километрах от МКАД. Она позволит вывести транзитные транспортные потоки в обход крупных населенных пунктов, разгрузить МКАД и соединить основные вылетные магистрали - Калужское, Киевское, Каширское, Волоколамское, Симферопольское, Минское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.