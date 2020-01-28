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28.01.2020 23:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший директор фабрики "Меньшевик" оправдан присяжными

Текст: Сергей Бабкин

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС. На основании вердикта его освободили из-под стражи прямо в зале, где идет процесс.

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Резонансное уголовное дело рассматривалось в Мосгорсуде. Аверьянова обвиняли в умышленном убийстве охранника во время конфликта на территории предприятия в 2017 году. "РГ" подробно освещала эти события. На территорию фабрики пришли новые собственники и судебные приставы с исполнительным листом. Аверьянов вышел встречать их с карабином "Сайга". Один из охранников попытался отобрать оружие у экс-директора, и в этот момент раздался выстрел. Охранник был смертельно ранен. Аверьянова впоследствии задержали и обвинили в убийстве с целью воспрепятствования работе приставов.

Как отмечала "РГ", прокурор просил коллегию присяжных вынести обвинительный вердикт. Сам обвиняемый и его адвокаты настаивали, что выстрел произошел случайно. "На вопрос, доказано ли, что указанное деяние совершил Аверьянов для воспрепятствования работе судебных приставов, мы ответили отрицательно", - говорится в вердикте присяжных. Также Аверьянов был оправдан по обвинению в избиении мужчины у фабрики. Это стало основанием для освобождения экс-директора в зале суда.

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