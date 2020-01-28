Прокурор попросил признать директора "Меньшевика" виновным

Присяжные заседатели в Мосгорсуде должны вынести вердикт по делу о стрельбе на фабрике "Меньшевик" в Москве, где был убит охранник Алексей Осипов.

Бывший совладелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов обвиняется в убийстве, совершенном в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт возник, когда на фабрику пришли новые собственники и судебные приставы

Гособвинитель во время прений сторон попросил коллегию присяжных признать Аверьянова виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Защита, в свою очередь, попросила присяжных вынести оправдательный вердикт. Сам подсудимый считает себя невиновным. В своем последнем слове Илья Аверьянов заявил, что роковой выстрел произошел случайно, и он оказал всю необходимую помощь раненому. Как сказал Аверьянов, желание помочь было искренним, он очень глубоко сожалеет о произошедшем и не будет просить о снисхождении. Во время заседания суда Аверьянов попросил прощения у родителей Алексея Осипова за убийство сына, назвав произошедшее трагедией для семьи и его личной трагедией тоже.

Конфликт на территории столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" произошел рано утром 27 декабря 2017 года, после того как к бывшему владельцу пришли новые собственники и судебные приставы с исполнительным листом на 3,3 миллиона рублей.

Общаться с визитерами Илья Аверьянов вышел с карабином "Сайга". 31-летний охранник фабрики Алексей Осипов попытался отобрать у Аверьянова оружие. В результате борьбы бывший гендиректор произвел выстрел, смертельно ранив Осипова. Сразу после этого Аверьянов связался по телефону с журналистами и заявил, что на фабрике происходит рейдерский захват со стороны некой "кавказской банды" и он вынужден защищаться. После этого бизнесмен скрылся и только на следующий день был задержан.