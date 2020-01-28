Прокурор попросил признать директора "Меньшевика" виновным

Новости

На Кубани руководителей банков обвинили в хищении 2 млрд рублей 19:42
Чиновника спортивного ФГУП уволили из-за трехкомнатной квартиры 19:21
"Локомотив" требует в суде от экс-президента клуба более 140 млн рублей 19:18
Володин призвал к эффективной поддержке российского кино 19:18
Аксенов назвал нового куратора Крыма в правительстве РФ 19:08
На Кубани из женщины извлекли забытую врачами струну длиной 40 см 19:07
Гоночную Lada Vesta теперь может купить любой. За 2 млн рублей 18:56
В Ростовской области убили депутата и его жену 18:38
В Адыгее госпитализировали вернувшуюся из Китая девушку 18:36
Китай не пустил в Россию девять тысяч своих граждан 18:32
Альбом Путина на сайте Кремля пополнился фото с 2010 по 2014 годы 18:23
Адвокат убившего аспирантку историка Соколова попросит о новых экспертизах 18:18
В ПАСЕ намерены подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме 18:12
Петербургские псевдоброкеры обманули клиентов на 21 миллион рублей 18:04
В Нижнем Новгороде заключен под стражу глава Канавинского района 18:03
В FAW назвали дату появления новых моделей в России 18:03
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус 18:02
Александра Емельяненко освободили из-под ареста в Анапе 17:55
Депутаты рассказали спикеру ПАСЕ о поправках в Конституцию РФ 17:54
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым 17:49
Путин встретится с Нетаньяху 30 января 17:48
Петербургские ученые научили ДНК-наноробота убивать раковые клетки 17:37
"Яндекс" изменил логотип в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками 17:35
Названы симптомы рака груди у мужчин 17:34
Кокорин: Я еду на сбор с "Зенитом-2" 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
28.01.2020 19:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спорный выстрел

Прокурор попросил признать директора "Меньшевика" виновным
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
Присяжные заседатели в Мосгорсуде должны вынести вердикт по делу о стрельбе на фабрике "Меньшевик" в Москве, где был убит охранник Алексей Осипов.

Бывший совладелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов обвиняется в убийстве, совершенном в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Конфликт возник, когда на фабрику пришли новые собственники и судебные приставы

Гособвинитель во время прений сторон попросил коллегию присяжных признать Аверьянова виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Защита, в свою очередь, попросила присяжных вынести оправдательный вердикт. Сам подсудимый считает себя невиновным. В своем последнем слове Илья Аверьянов заявил, что роковой выстрел произошел случайно, и он оказал всю необходимую помощь раненому. Как сказал Аверьянов, желание помочь было искренним, он очень глубоко сожалеет о произошедшем и не будет просить о снисхождении. Во время заседания суда Аверьянов попросил прощения у родителей Алексея Осипова за убийство сына, назвав произошедшее трагедией для семьи и его личной трагедией тоже.

Фото: Следком
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

Конфликт на территории столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" произошел рано утром 27 декабря 2017 года, после того как к бывшему владельцу пришли новые собственники и судебные приставы с исполнительным листом на 3,3 миллиона рублей.

Общаться с визитерами Илья Аверьянов вышел с карабином "Сайга". 31-летний охранник фабрики Алексей Осипов попытался отобрать у Аверьянова оружие. В результате борьбы бывший гендиректор произвел выстрел, смертельно ранив Осипова. Сразу после этого Аверьянов связался по телефону с журналистами и заявил, что на фабрике происходит рейдерский захват со стороны некой "кавказской банды" и он вынужден защищаться. После этого бизнесмен скрылся и только на следующий день был задержан.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин встретится с Нетаньяху 30 января
КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю
В сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов