Движение по южной части МКАД станет свободнее, так как часть машин пойдет в обход по двум участкам пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Их открыла госкомпания "Автодор". Проезд по ЦКАД-5 будет бесплатным.

Первый участок длиной почти 9 километров проходит в Наро-Фоминском районе Подмосковья вблизи деревни Жедочи. В результате реконструкции бывшую "бетонку" расширили до четырех полос, построили разворотную эстакаду и даже безопасный переход под трассой для зверей.

Второй участок открыт в обход Звенигорода. Так называемое рабочее движение здесь было запущено еще с 2017 года, чтобы как можно скорее вывести транзитные большегрузы из города. Сейчас дорога полностью приведена в соответствие с нормативами и официально введена в эксплуатацию.

Протяженность пятого участка ЦКАД - 76 километров, из них 28 километров строятся вновь, а 48 - реконструируются. "Нас сегодня заверили строители, что существенная часть работ по пятому участку ЦКАД может быть сдана летом этого года", - сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в ходе торжественного открытия движения.

После ввода ЦКАД в эксплуатацию большегрузные автомобили, следующие транзитом, сами будут переходить на новую дорогу, где смогут двигаться без светофоров, без необходимости снижать скорость, добавил Дитрих.

"Это позволит уменьшить количество пробок как на объездных дорогах, так и в городах Московской области, создаст возможность для развития промышленности, появления новых рабочих мест, снизит аварийность на автодорогах", - отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

"Участок, где сегодня запущено движение, небольшой, но за ближайшие 2 года мы должны ввести 339 километров ЦКАД", - пообещал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Создание ЦКАД началось в 2014 году. Длина всей дороги - 336,5 километра. Она пройдет в 50 километрах от МКАД и соединит основные вылетные магистрали - Калужское, Киевское, Каширское, Волоколамское, Симферопольское, Минское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе. Но главное, ЦКАД позволит вывести транзитные транспортные потоки в обход крупных населенных пунктов.

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Евгений Дитрих, министр транспорта:

- Нас сегодня заверили строители, что существенная часть работ по пятому участку ЦКАД может быть сдана летом этого года.