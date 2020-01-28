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28.01.2020 23:45
Рубрика: ПДД

Стойте быстрее

К списку улиц с платной парковкой в столице добавятся еще 80 адресов
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 18 (8072)
На 80 улицах в 16 районах Москвы с 17 февраля начнет действовать платная парковка. Заплатить за стоянку авто придется и в некоторых переулках в центральной части города, и на окраинах, в том числе за МКАД. В целом к зоне платной парковки присоединится 1,2% городских улиц. В то же время кое-где тарифы на паркинг снизятся, и автомобилисты смогут даже сэкономить.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" "РГ" рассказали, что на всех 80 улицах парковочных мест не хватает прежде всего местным жителям. Там расположено много точек притяжения в виде торговых центров и станций метро - машины возле них оставляют приезжие, а местным приходится искать место за три улицы от собственного дома. В АМПП подчеркивают, что многократно получали обращения от горожан и муниципальных депутатов и приняли решение о расширении зоны платной парковки с их учетом.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Местные жители, напомню, смогут оформить резидентное разрешение за три тысячи рублей в год, которое дает им право бесплатно парковаться в своем районе круглые сутки. Совсем небольшая плата за возможность беспроблемно оставить машину возле дома.

"Кроме того, на некоторых улицах, в основном в центре, будут изменены парковочные тарифы, - добавляют в АМПП. - Так, например, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова ранее был установлен тариф 60 рублей в час, теперь - 40 рублей в час. Также изменения произойдут на улицах, где граничили высокий и низкий тариф, например, 200 рублей в час против 60 рублей".

В последнем случае изменения необходимы, чтобы убрать дисбаланс - водители в таких местах предсказуемо занимают стоянки с наименьшим тарифом, а парковки дороже оказываются пустыми. За пределами ТТК тарифы меняться не будут - там парковка по-прежнему будет стоить 40 или 60 рублей в час.

Что касается порядка оплаты стоянки и других нюансов, то никаких изменений не планируется - на оплату у водителей по-прежнему останется пять минут после паркования. Способы оплаты те же: мобильное приложение "Парковки Москвы", СМС-сообщение, личный кабинет на сайте parking.mos.ru, паркоматы и сервисы партнеров.

Большинство водителей традиционно выбирают мобильные приложения, поскольку они обладают широким функционалом. В них можно даже поменять зону парковки, если изначально при ее выборе вы ошиблись.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко