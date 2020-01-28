Родители, оставившие дочь в роддоме на пять лет, объявлены в розыск

Супруги, в течение пяти лет не забирающие дочь из элитного московского роддома, объявлены в розыск. Об этом стало известно во время процесса по иску органов опеки в Пресненском суде Москвы, передает ТАСС.

Как уже писала "РГ", инициатором иска стали московские службы соцзащиты. Органы опеки настаивают на комплексной психиатрической экспертизе родителей 5-летней девочки. Они не забирают свою дочь из клиники "Мать и дитя". При этом официально не отказываются от ребенка и оплачивают дорогостоящее содержание. Врачи заявляют, что девочка абсолютно здорова, супруги же настаивают на медицинском присмотре. Отца и мать несколько раз пытались ограничить в родительских правах, но суды отказывали истцам. При этом суд обязал родителей забрать ребенка, однако они до сих пор этого не сделали.

Представители клиники "Мать и дитя" заявили в суде, что супругов разыскивают приставы - они пытаются исполнить решение суда. Но пока ответчиков найти не удалось. Адвокаты уверяют, что их доверители не скрывались и желают участвовать в новом процессе.