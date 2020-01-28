В Ярославской области за три года - с 2017-го по 2019-й - заселились в долгожданные квартиры три с половиной тысячи обманутых дольщиков, а процедуру ввода в эксплуатацию прошла 41 "зависшая" многоэтажка. В этом году благодаря появившемуся новому механизму решения проблемы жилых долгостроев в регионе планируют серьезно увеличить темпы сокращения числа пострадавших дольщиков.

Дом на улице Фрунзе в Ярославле будет достроен на средства привлеченного инвестора. Фото: Ирина Штольба

Задачи амбициозные

В 2017 году, по данным областного департамента строительства, в эксплуатацию было введено 16 долгостроев, где отметили новоселье 1264 дольщика и их семьи. В 2018-м счастливых событий было 15 - новое жилье получили 1004 участника долевого строительства. В минувшем 2019-м проблемных объектов сдано десять, а новоселами стали 1160 семей. В 2020 году в списке домов, проблемы которых необходимо решить, - 19 объектов (1790 дольщиков).

- Год по решению проблемы обманутых дольщиков на территории региона будет непростым, задачи поставлены амбициозные, но мы надеемся их как минимум выполнить, а как максимум - перевыполнить, - заявил на встрече с участниками долевого строительства заместитель председателя областного правительства Виктор Неженец.

По его словам, в предыдущие годы использовались два механизма для помощи обманутым дольщикам: завершение строительства проблемных домов с привлечением новых инвесторов, а также предоставление людям квартир в других новостройках. За что застройщики получали земельные участки в аренду без проведения торгов под новое строительство. В этом году к двум этим вполне действенным механизмам добавится третий. Точнее, он заработал еще в прошлом году, но результат этой работы ярославцы увидят в 2020-м: созданная в конце 2017 года публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" очень скоро начнет выплачивать дольщикам, чьи дома достроить невозможно, денежные компенсации.

Компенсация как выход

Ярославская область была в числе первых пяти регионов, которые попали в пилотный проект с Фондом защиты прав граждан. Для взаимодействия с этой федеральной структурой в облправительстве создан региональный фонд по защите прав дольщиков, а в облбюджете предусмотрено больше 260 миллионов рублей на софинансирование.

Как итог - в прошлом году фонд вынес решение о выплате компенсаций по 13 ярославским долгостроям. Десять из них возводил обанкротившийся застройщик "РуфСтайлКонстракшн", три - компания "Альянс". По мнению наблюдательного совета фонда, все эти дома невозможно достроить в трехлетний срок. Например, при обследовании готовых на 35 процентов многоэтажек "Альянса", по информации департамента строительства, было зафиксировано множество дефектов. Претензии специалисты высказали и к выполненным работам, и к использованным материалам. То есть несостоявшимся жильцам отчасти даже повезло, что они не будут в этих постройках жить. Чтобы довести здания "до ума", потребовалось бы слишком много времени и дополнительных финансовых вложений. Выплата компенсаций - более дешевый вариант.

Участие фонда в решении проблем дольщиков еще нескольких ярославских долгостроев пока обсуждается. Одно из главных условий подключения публично-правовой компании к этому процессу - пройденная объектом процедура банкротства.

Как объяснили чиновники на встрече с дольщиками, расчет стоимости квадратного метра производит независимая компания-оценщик, выбранная фондом по конкурсу. Для анализа берутся помещения, сопоставимые по техническим характеристикам и расположенные рядом с объектом незавершенного строительства. При этом компенсация не может быть меньше уплаченной суммы по договору долевого участия. То есть дольщики должны получить выплату, равную стоимости своей недвижимости на данный момент.

Суд прошел, но легче не стало

Проблемы оставшихся шести долгостроев, попавших в план на 2020 год, будут решены уже привычными способами: потенциальным жильцам одного дома (144 дольщика) предоставят квартиры в других новостройках, а пять достроят с помощью новых инвесторов. Например, в одну из многоэтажек, где 109 квартир принадлежат бизнесмену, привлеченный инвестор вложит больше 200 миллионов рублей. Но за это владелец проблемной недвижимости отдаст застройщику две тысячи своих квадратных метров из шести.

Расчет стоимости квадратного метра для компенсационных выплат производит независимая компания-оценщик

Со слов заместителя начальника следственного управления УМВД по Ярославской области Александра Загороднего, есть подвижки и в деле привлечения недобросовестных застройщиков к ответственности. Если, например, в 2017 и 2018 годах в суды направлялось всего по одному уголовному делу в год, то в 2019-м - уже три.

- В 2018 году в следственной части был создан специализированный отдел по расследованию дел, связанных с обманом в предоставлении жилья. Результат налицо, - считает Александр Загородний.

Представитель регионального УМВД уточнил, что в прошлом году из трех направленных в суды дел рассмотрены два, причем обвиняемым вынесены приговоры, связанные с лишением свободы. Сейчас в производстве следственного управления находится семь дел. По трем из них фигурантам предъявлены обвинения, и эти дела тоже в 2020 году уйдут в суд.

Правда, обманутые дольщики далеко не всегда испытывают удовлетворение от итогов всей этой трудной следственной и судебной работы.

- Я хочу сказать всем: не надейтесь, что вашего нехорошего застройщика осудят, - в сердцах высказалась одна из участниц встречи ярославских дольщиков с представителями власти. - Нашего осудили на два года условно по всяким обстоятельствам. И он спокойно живет. А куда ушли деньги? Был суд - ну и что? Нам от этого не легче.

В поисках земли

Есть еще одна сопутствующая проблема недостроев: не все из них охраняются. В результате туда попадают подростки, которые могут получить травму. Вдобавок строения, подчас почти готовые, банально разворовываются: оттуда деловитые граждане тащат трубы, провода - все, что может пригодиться в хозяйстве. Один из таких домов - в ЖК "Престиж", строение 10.

- Он не охраняется, забор давно упал, замки все спилены. Сначала там был какой-то бомж, он что-то пытался закрывать. Сейчас вообще ничего нет, все брошено, - встал на защиту дольщиков и их домов депутат Ярославской облдумы Василий Бобков. - Такое отношение к недостроенным объектам считаю недопустимым. Давайте с такими застройщиками пожестче. Во всех официальных бумагах подтверждено: в данном случае имело место нецелевое использование средств дольщиков.

Кстати, названный дом в ЖК "Престиж" планировался к сдаче в четвертом квартале 2017 года. Он стоит под крышей и даже со стеклопакетами. Осталось провести внутренние коммуникации. Инвестора нашли, но пока дело встало из-за того, что городские власти не могут подобрать для него компенсационный земельный участок. Замученные жильцы в минувшем декабре даже вешали на фасаде баннер "Памятник бездействию" и разместили в интернете соответствующее видео.

- Наш дом в ЖК "Престиж", где мы покупали квартиру для сына, проблемный с 2017 года. Он стоит готовый, но внутри не сделано ничего. На доделку нужно 100 миллионов. Новая компания, с которой летом прошлого года заключено соглашение, не может договориться с мэрией об участке земли. А люди все это время вынуждены снимать жилье, - рассказывает дольщица Наталья.

По словам Виктора Неженца, сложность действительно есть - потому что земельный банк под жилищное строительство у города невелик.

- Но мэрия буквально перед самым Новым годом подобрала неплохой участок, с нашей точки зрения. Его не хватает в полном объеме на достройку дома, но, если он удовлетворит инвестора, это может послужить основанием для начала работ, - заверил дольщиков Виктор Неженец.

Кстати

Выплату денежных компенсаций дольщикам будет производить банк-агент "АО "Банк ДОМ РФ". Оставить заявку можно через специальный сервис на сайте Фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8-800-7007-214. Участок для выплаты компенсаций по домам компании "Альянс" организуют в администрации Ярославского района (Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а), по домам "РуфСтайлКонстракшн" - в мэрии Ярославля (ул. Андропова, 6). Выплаты ориентировочно начнутся в феврале.