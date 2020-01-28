Страшная авария на севере Москвы вскрыла огромное количество проблем в законодательстве, которое не позволяет бороться с лихачами.

Напомним, ночью 24 января на улице Бутырской у дома 89, строение 1, случилось смертельное ДТП. В сводке ГИБДД говорилось, что водитель BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda. Затем они задели еще 3 машины. Пассажирка лихача погибла, еще двое, в том числе ребенок, пострадали.

На видео с камер наблюдения видно, что на хорошей скорости BMW пересекает разделительную и в лоб бьет встречную машину.

Как написал в соцсетях заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Александр Евсин, за 10 минут до аварии этот автомобиль летел по Дмитровскому шоссе со скоростью 150 км/ч. Также он сообщил, что на автовладельца за год оформлено более 650 штрафов за нарушения, выявленные камерами. Среди них и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Причем большинство из них не оплачены.

Спрашивается, как такой водитель вообще мог ездить по дорогам? Почему приставы не арестовали его счета? Почему у него до сих пор не отобрали права? Ответы на эти вопросы банальны. Дело в том, что штрафы выписаны не тому, кто был за рулем, а собственнику автомобиля. Лихач управлял машиной по доверенности. Правда, и за самим водителем также числятся штрафы, в том числе за превышение скорости. Причем не только на этот автомобиль. Все они, кроме двух, оплачены.

Возможно, что все 650 нарушений также совершил он, но это недоказуемо. В отношении собственника возбуждены исполнительные производства. И если он попадется в руки сотруднику ГИБДД, то на него заведут дело за уклонение от уплаты штрафов. Напомним, по этой статье судили стритрейсершу Мару Багдасарян.

Почему приставы не могут взыскать штрафы с собственника автомобиля? Возможно потому, что у него нет денег на счетах, о которых приставы знают. Наше законодательство не предусматривает ответственности для тех, кто регулярно нарушает правила. Пока лихач не попадется в руки инспектору за грубое нарушение или не убьет кого-нибудь на дороге, прав его никто лишить не может.

В Госдуму не раз вносились поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие лишение прав за систематические нарушения. Тут были и предложения по введению бальной системы, и лишение прав за три грубых нарушения в течение года. Но законом ни одно из них не стало.

Сейчас в новую редакцию КоАП такую ответственность планируется включить. Но в каком виде это будет, пока неизвестно. А с лихачами продолжат бороться старыми методами: ограничат скорость и поставят еще один комплекс фотовидеофиксации нарушений. Как видно на этом примере, таким гонщикам ограничения - не указ. И штрафы им не страшны - они их попросту не платят.