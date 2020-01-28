Большую часть экипажа горящего в Охотском море траулера вернули домой

Почти всех членов экипажа рыболовного траулера "Энигма Астралис", который 21 января загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, вернули во Владивосток.

Моряков отправляют домой частями. Группы от трех до десяти человек забирают проходящие мимо транспортные рефрижераторы.

Ранее команду из 47 человек эвакуировали с горящего корабля на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот". Сейчас там остаются всего шесть человек.

"Я считаю, что за неделю вывезти 41 человека - это очень хорошая динамика", - заявил РИА Новости управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.

Напомним, пожар на "Энигма Астралис" до настоящего времени потушить не удалось. А 25 января ледокольное спасательное судно "Сибирский" потеряло горящий корабль из вида. Сейчас его ищут 11 судов. При этом на траулере остается большое количество топлива.

Корабль приписан к порту Владивосток.