Трутнев: Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами

"Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами. Что-то получается, но есть и "узкие моменты", на которые необходимо обратить внимание. Есть над чем работать. Для того, чтобы Дальний Восток становился привлекательной территорией для работы и бизнеса, были созданы специальные институты развития. Для более эффективной работы им необходимо активизировать взаимодействие с главами регионов, стать с ними единой командой", - заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на выездном совещании, где заслушал доклады руководителей институтов развития макрорегиона об итогах работы за 2019 год и обсудил с ними планы работы до конца текущего года.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК ДВиА) помогло трудоустроить на предприятия Дальнего Востока 7,9 тысячи человек в 2019 году. По словам главы АРЧК ДВиА Сергея Ховрата, треть от общего количества трудоустроенных - сотрудники предприятий рыбодобывающей отрасли. Не менее 28 процентов и 17 процентов трудоустроенных приходится на долю горнодобывающих и машиностроительных компаний соответственно. Кроме того, Агентство нашло сотрудников для работодателей транспортной, сельскохозяйственной, лесной и строительной отраслей. В 2020 году планируется внедрить новые инструменты автоматизированного подбора - роботизированный обзвон, видеоинтервью, SMS-рассылку и др. Агентство продолжит обеспечивать сопровождение двух востребованных мер государственной поддержки, доступных для граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, создать бизнес и жить на Дальнем Востоке - "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар". Кроме того, Агентство распространит свою деятельность по обеспечению кадров на Арктику.

Для привлечения инвестиций и поддержки инвестиционных проектов созданы институты развития ДФО - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), Дальневосточный фонд высоких технологий.

Как отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, за пять лет работы Фонд инвестировал 50 миллиардов рублей в 20 проектов общим объемом 537 миллиардов рублей, пять из которых включены Дальневосточным отделением РАН в топ-10 наиболее эффективных с точки зрения мультипликативного эффекта для экономики. Введены в эксплуатацию восемь крупных объектов, профинансированных ФРДВ. Ряд проектов реализованы совместно с акционером - группой ВЭБ РФ. Комбинирование источников финансирования позволило увеличить общий портфель группы в ДФО, а также удешевить стоимость денег и удлинить сроки кредитов для бизнеса. В 2020 году ФРДВ приступит к реализации новых крупных проектов на Камчатке, в Бурятии, Забайкалье и Якутии, а также к финансированию первых проектов в Арктике. Наряду с инвестиционной деятельностью одним из ключевых направлений работы ФРДВ является реализация эксперимента по совершенствованию системы управления лесной отраслью. На Восточном экономическом форуме в 2020 году будет представлена новая информационная система Лесвосток.рф и предложены революционные механизмы решения наиболее острых отраслевых проблем с помощью цифровизации и современных технологий.

Благодаря АНО АПИ в ДФО привлечено 2153 миллиарда рублей, из которых 983 миллиарда рублей - за прошедший год. "Режимы ТОР и свободного порта помогают привлекать на Дальний Восток компании, которые раньше не рассматривали макрорегион для инвестирования, а также дают возможности для модернизации предприятий и расширения производств", - отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. Агентство привлекает инвесторов в различные сегменты экономики: лесную промышленность, рыбопереработку, судостроение, освоение полезных ископаемых, здравоохранение, гостиничное дело. В этом году при содействии Агентства на Дальний Восток придут федеральные строительные ритейловые компании.

В течение прошлого года Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) профинансировал и одобрил первые шесть проектов на сумму более 700 миллионов рублей. Как отметил генеральный директор фонда Руслан Саркисов, были поддержаны проекты в сфере IT, технологий доставки контента, hardware-проекты и технологии хранения энергии. Внимание было уделено реализации проекта "Умный город - Владивосток", который ДФВТ и ФРДВ реализуют совместно с региональным правительством во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Проект направлен на обновление текущих городских систем: от освещения, видеонаблюдения и работы транспорта до запуска социальных платформ для коммуникации с гражданами. Как отметил Руслан Саркисов, аналогичные проекты будут реализованы в других регионах ДФО: Дальневосточным фондом высоких технологий уже подписано соглашение о реализации проекта "Умный город" с Правительством Республики Саха (Якутия), ведется работа по запуску проекта в Хабаровском крае и Сахалинской области.

О совершенствовании преференциальных режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток доложил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Аслан Канукоев. В ТОР начали работу 110 предприятий, в том числе 31 в 2019 году. Благодаря режиму ТОР в аэропорту Хабаровска построен новый терминал. В Приморье запущены дополнительные сборочные цеха завода "Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и рыбзавод "Новый Мир". Завод по переработке рыбы ввела на Камчатке компания "Камчаттралфлот". В 2019 году были сформированы новые ТОР в Забайкальском крае и Республике Бурятия. На территории свободного порта Владивосток созданы 174 предприятия, причем 76 введены в эксплуатацию в прошлом году. Среди наиболее масштабных реализованных проектов - строительство третьей очереди "Восточного порта", открытие торгово-выставочного комплекса "Калина Молл", сдача жилых домов компанией "Ренессанс актив". Средний срок заключения соглашений с резидентами ТОР и СПВ в 2019 году существенно снизился - с 35 до 18 дней с момента подачи заявки. В 2020 году данный показатель планируется улучшить до 15 дней. Развиваются электронные сервисы. Так, электронным сервисом по подаче заявки вместе с сервисом по формированию бизнес-планов за год воспользовалось более 100 инвесторов.