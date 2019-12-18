На получение "дальневосточной ипотеки" подано более 1000 заявок

За неделю, прошедшую с момента, когда на Дальнем Востоке начали выдавать льготную ипотеку под два процента годовых, в банки, участвующие в программе, подано более 1000 заявок, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Ожидается, что количество банков-участников программы увеличится. АРЧК отмечает, что их дополненный перечень будет опубликован до конца декабря.

Интерес к льготной ипотеке довольно большой. На организованную "горячую линию" по вопросам "дальневосточной ипотеки" за неделю с начала работы поступило более 4000 звонков.

В правительстве РФ рассчитывают, что льготные кредиты возьмут 147 тысяч молодых семей и тех, кто строится на "дальневосточных гектарах". В соответствии с предварительными расчетами, за пять лет действия программы общий объем выданных средств составит до 450 миллиардов рублей.