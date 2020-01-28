В Охотском море затонул горевший рыболовный траулер

Рыболовецкое судно "Энигма Астралис" найдено на дне Охотского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Росмморречфлот.
Находившийся на промысле в Охотском море в 130 км от Магадана траулер загорелся 21 января. Пожар на его борту не прекращался около четырех суток.
47 членов экипажа в первый же день были эвакуированы. Сначала спасатели не могли высадиться на судно из-за угрозы взрыва, затем - из-за штормовой погоды.
26 января после шторма "Энигма Астралис" пропала с локаторов, началась поисковая операция с участием 11 судов, которые находились в том промысловом районе.
Почти всех моряков уже доставили во Владивосток.
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#МорякиДВ ⚓️🌊🇷🇺 ▶️ В Охотском море горит судно с десятками рыбаков! В Магаданской области пожар произошел на борту рыболовецкого судна, находящегося в Охотском море. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в 130 километрах от Магадана на судне «Энигма Астралис». По предварительным данным, на борту находится 47 человек, а сам пожар начался в каюте. К «Энигме» следуют спасательное судно и два рыболовецких. • #рыболовецкоесудно #батм #бмрт #сахалин #Находка #камчатка #магадан #курилы #дальнийвосток #приморье #беринговоморе #охотскоеморе #японскоеморе #instashipping #seaman #sea #sailor #ship #sealife #sail #instashipping #navigator #sailorslife #shipyard #shiplife #sailingship ——————————————————— 🔶 Пишите свои комментарии; (Write your comments) ✍️🌊 🔷 Отмечайте нас в своих публикациях; (Bookmark us in your posts.) @moryakidv ✅⚓️ 🔶 Наш хештег; (Our hashtag) #️⃣#МорякиДВ #sailorsdv⚓️🌊🚢