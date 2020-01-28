В Охотском море затонул горевший рыболовный траулер

Рыболовецкое судно "Энигма Астралис" найдено на дне Охотского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Росмморречфлот.

Находившийся на промысле в Охотском море в 130 км от Магадана траулер загорелся 21 января. Пожар на его борту не прекращался около четырех суток.

47 членов экипажа в первый же день были эвакуированы. Сначала спасатели не могли высадиться на судно из-за угрозы взрыва, затем - из-за штормовой погоды.

26 января после шторма "Энигма Астралис" пропала с локаторов, началась поисковая операция с участием 11 судов, которые находились в том промысловом районе.

Почти всех моряков уже доставили во Владивосток.