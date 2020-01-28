Глава Чувашии исключен из "Единой России"

Новости

Видео: вертолеты Ми-35 и Ми-28 отработали штурмовку в горах Кавказа 15:08
По факту схода вагонов под Иркутском возбуждено дело 15:04
Быстров: Ситуация с Кокориным - стандартная история для нашего футбола 14:58
В Перми начались выплаты пострадавшим при ЧП в мини-отеле 14:55
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа 14:52
Актер Евгений Романцов пропал в Санкт-Петербурге 14:51
Жена Кокорина сообщила, что его перевели во вторую команду "Зенита" 14:50
Суд Севастополя признал мошенничеством продажу комнат в самострое 14:50
Япония направила чартер в Ухань для эвакуации своих граждан 14:47
Видео: внедорожник чудом избежал трех подряд смертельных аварий 14:47
В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации 14:41
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок 14:40
В Госдуме оценили эстонские обвинения о фальсификации истории в РФ 14:37
ВОЗ: 71 процент заболевших коронавирусом за пределами Китая - мужчины 14:34
Лукашенко поручил принять меры по обеспечению жильем сельских специалистов 14:30
Найденный в могиле I века артефакт оказался римской косметичкой 14:29
Немецкий бизнес просит канцлера ФРГ приехать в Москву на 75-летие Победы 14:28
На аукционе в США проданы золотые туалеты Фрэнка Синатры 14:28
Пассажиры экстренно севшего в Сибири рейса вылетят резервным бортом 14:28
Москвичку осудили на два года колонии за ложные сообщения о минировании 14:27
На приграничных железных дорогах введены меры против коронавируса 14:22
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина 14:22
В США мужчину оштрафовали за попытку выдать скелет за пассажира 14:18
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста 14:18
Женщина умерла во время конкурса поедания пирогов в Австралии 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 14:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Чувашии исключен из "Единой России"

Текст: Айсель Герейханова
Президиум Генсовета "Единой России" исключил из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Напомним, накануне партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить Игнатьева за нарушение этических норм. Ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко объяснил такое решение последовательной работой по очищению партии. "Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности", - сказал он.

Фото: m24.ru
Шутка губернатора Чувашии вызвала общественный резонанс

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где глава Чувашии Михаил Игнатьев пошутил над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Такое поведение руководителя региона вызвало критику как со стороны интернет пользователей, так и со стороны политиков и представителей общественности. В то же время в пресс-службе Игнатьева эпизод с вручением ключей сотруднику МЧС назвали шутливым жестом.

Заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн также сообщил, что Игнатьев не видит своей вины в произошедшем. "На вопросы, заданные ему по видеоконференцсвязи, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это - происки конкурентов", - написал Хинштейн в своем Twitter по итогам заседания комиссии по этики.

Напомним, что "Единой России" почти сразу же отреагировали на инцидент. В частности, Турчак посоветовал чиновнику такого ранга не путать "официальное мероприятие с цирковым представлением". "Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС", - заметил он. Раскритиковали поведение Игнатьева и в МЧС. В частности, руководитель МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым такое поведение главы Чувашии.

Власть Работа власти Регионы Партии "Единая Россия" Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

Главное сегодня

Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем
СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам