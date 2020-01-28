Глава Чувашии исключен из "Единой России"

Президиум Генсовета "Единой России" исключил из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак, сообщает пресс-служба партии.

Напомним, накануне партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить Игнатьева за нарушение этических норм. Ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко объяснил такое решение последовательной работой по очищению партии. "Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности", - сказал он.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где глава Чувашии Михаил Игнатьев пошутил над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Такое поведение руководителя региона вызвало критику как со стороны интернет пользователей, так и со стороны политиков и представителей общественности. В то же время в пресс-службе Игнатьева эпизод с вручением ключей сотруднику МЧС назвали шутливым жестом.

Заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн также сообщил, что Игнатьев не видит своей вины в произошедшем. "На вопросы, заданные ему по видеоконференцсвязи, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это - происки конкурентов", - написал Хинштейн в своем Twitter по итогам заседания комиссии по этики.

Напомним, что "Единой России" почти сразу же отреагировали на инцидент. В частности, Турчак посоветовал чиновнику такого ранга не путать "официальное мероприятие с цирковым представлением". "Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС", - заметил он. Раскритиковали поведение Игнатьева и в МЧС. В частности, руководитель МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым такое поведение главы Чувашии.