Пассажиры экстренно севшего в Сибири рейса вылетят резервным бортом

Пассажирам самолета Embraer-170, экстренно севшего в новосибирском аэропорту Толмачево, предоставят резервный борт. Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, на борту было 77 пассажиров и два члена экипажа.

Лайнер должен был совершить перелет из Новосибирска в Екатеринбург, однако при взлете сработали датчики неисправности закрылок. Экипаж запросил экстренную посадку. После выработки топлива в воздухе самолет успешно приземлился в Толмачево.

По информации Западно-Сибирской прокуратуры, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирь". Ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.