В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

Суд вынес приговор главе Ширинского района Республики Хакасии Сергею Зайцеву. По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.

Глава района обвинялся по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом".

Напомним, в мае 2019 года съемочная группа телеканала "Россия" попробовала взять интервью Зайцева в его кабинете. Однако чиновник не просто отказался от беседы со СМИ, но и нецензурно обругал журналистов и грубо вытолкал за дверь. Причем, по версии следствия, даже опрокинул корреспондента на пол, используя силовой прием.

Накануне осужденный просил вынести ему оправдательный приговор. Решение суда в законную силу еще не вступило.