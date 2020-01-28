В Махачкале управление жилищно-коммунального хозяйства более полутора лет не может восстановить обвалившийся после капремонта участок автодороги. Все работы здесь должны были завершить до 15 декабря 2019 года. Но фактически к ним так и не приступили.

В июне 2018 года на улице Салихова по федеральной программе провели капитальный ремонт. Радости жителей не было предела - наконец появился асфальт и исчезла вечная грязь. Но не прошло и месяца, как дорожное полотно начало разрушаться. Процесс затронул участок живущего на этой улице Тахту Турачева, в итоге вместе с асфальтом под землю ушел и забор вокруг его домовладения. Благодаря счастливому случаю никто не пострадал.

- Мы с соседями постоянно жаловались в мэрию, что ездить по дороге с каждым днем становится все опаснее. Были случаи, когда автомобили проваливались в образовавшиеся ямы. Но наши обращения игнорировали, - рассказывает Турачев.

Горожане сетуют, что капремонт махачкалинские коммунальщики проводили, не учитывая рельефа местности и не соблюдая технологию. На дороге образовался уклон, в результате во время ливня вода размыла обочину.

Дальше - больше. Где-то под землей прорвало канализационную трубу, стоки продолжили размывать и без того зыбкое покрытие. Автомобилисты опасались ехать по этому участку - машины буквально засасывало под землю или выбрасывало на обочину. От падения в обрыв спасали только трубы магистрального газопровода.

Только после обращения в региональное отделение ОНФ чиновники зашевелились. Вместе с сотрудниками городского УЖКХ и представителями регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства республики они осмотрели аварийный участок.

"Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы Рамазан Халилов обещал привести все в порядок. Народный фронт получил письменный ответ от УЖКХ города, в котором говорилось, что работы будут завершены к 15 декабря 2019 года", - рассказали в ОНФ.

Но в управлении ограничились временными мерами. Канализационные стоки отвели в другую сторону, и теперь они размывают другой участок дороги. Чтобы избежать ДТП, обвалившуюся часть полотна оградили бетонными блоками, в результате и без того узкая дорога стала фактически односторонней.

Привести в порядок некачественно отремонтированную дорогу, на которую были выделены бюджетные средства, коммунальщики до сих пор так и не удосужились.

- Объекты, выполненные по федеральной программе, призваны повысить качество жизни граждан и должны находиться на особом контроле. Нарушения необходимо устранять в течение гарантийного срока, иначе речь уже идет о неэффективном использовании бюджетных средств. ОНФ намерен добиваться восстановления дороги, - рассказал координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Дагестане Магомед Магомедов.

В управлении ЖКХ Махачкалы и пресс-службе мэрии комментировать ситуацию отказались. Хотя в письме, направленном Тахту Турачеву, заместитель начальника управления Халилов сообщил: "Дано повторное задание МБУ "Махачкала 1" провести обустройство подпорной стены по улице Салихова до 30 марта 2020 года".

Кстати, случаи, когда подрядчик после ремонта заново проводил работы по гарантии, в Дагестане уже были. В 2018 году городской пляж Каспийска вошел в программу "Формирование комфортной городской среды". Благоустройство планировали завершить в декабре того же года. Однако застройщик не уложился в срок - работы закончили только в феврале 2019-го.

Уже во время капремонта жители обращали внимание властей и коммунальщиков на то, что работы ведутся некачественно. Но от них отмахнулись: дескать, что вы понимаете в технологии строительства.

"В конце ноября 2019 года в региональное отделение ОНФ стали поступать жалобы от горожан, они выражали обеспокоенность тем, что обустроенный меньше года назад городской пляж уже имеет непрезентабельный вид. Тротуарная плитка на дорожках просела, имеются разломы. В связи с тем, что гарантийный срок в отношении общественных зон составляет три - пять лет, мы попросили администрацию Каспийска обязать подрядную организацию устранить выявленные нарушения", - рассказали в региональном штабе ОНФ.

Только после этого мэрия озаботилась данной проблемой. Комиссия, прибывшая не место, установила, что подрядчик недостаточно утрамбовал песчаную основу, из-за чего произошла усадка и появились разломы. Бдительные горожане оказались правы, а строители за свой счет переделывают набережную.

Тем временем

Власти Махачкалы планируют в 2020 году направить 680 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию улиц в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего будет отремонтировано около 57 километров магистралей. В 2019-м по нацпроекту на развитие Махачкалинской городской агломерации было выделено 1,36 миллиарда рублей. В том числе 680 миллионов рублей из бюджета региона выделили на ремонт дорог республиканского и межмуниципального значения, такую же сумму из федерального бюджета - на муниципальные трассы.