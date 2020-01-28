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28.01.2020 17:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин: Я еду на сбор с "Зенитом-2"

Текст: Максим Домчев

Александр Кокорин, который до лета 2020 года связан контрактом с "Зенитом", из-за несогласия с решением руководства клуба отдать его в аренду "Сочи" до конца сезона отправится на второй сбор с командой "Зенит-2".

"Единственное, что могу сказать - я еду на второй сбор с "Зенитом-2", пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить, - заявил Кокорин ТАСС. - Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В то же время Кокорин не ответил на вопрос, готов ли он сменить клуб летом. По признанию футболиста, в этом вопросе не все зависит от него.

Ранее на официальном сайте "Сочи" сообщалось о переходе футболиста. Впрочем, там все еще надеются, что футболист передумает и решит провести остаток сезона именно в этой команде.

В этой истории многое непонятно. Зачем Кокорин нужен "Зениту", если руководство клуба не видит его в основе? При этом наставник команды Сергей Семак уже заявил, что рассчитывает на игрока.

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