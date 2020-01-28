Жена Кокорина сообщила, что его перевели во вторую команду "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин проведет остаток сезона во второй команде "сине-бело-голубых", выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата России - первенстве ПФЛ. Об этом сообщила гражданская жена футболиста Дарья Валитова.

Валитова заявила, что это решение принято руководством клуба и связано с тем, что 28-летний форвард отказался переходить в аренду в "Сочи".

"К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в "Зените". Для него это большая боль, но от него ничего не зависит. До конца сезона он будет играть и тренироваться в "Зените-2", - написала Валитова на своей странице в Instagram, отметив, что сообщили игроку об этом во вторник.

В июле 2016 года Кокорин уже выступал за "Зенит-2". Тогда руководство питерского клуба приняло такое решение после появления в СМИ видеоролика со скандальной вечеринки в Монако после вылета российской сборной с чемпионата Европы. Спустя некоторое время футболист вернулся в основную команду.