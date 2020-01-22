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Рубрика: Спорт

Медведев и Семак обсудили ситуацию с переходом Кокорина в "Сочи"

Текст: Максим Домчев

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсуждался переход нападающего Александра Кокорина в "Сочи".

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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В среду генеральный директор "Зенита" и главный тренер команды обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг перехода Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи". Ранее Сергей Семак выразил свое несогласие с решением руководства, заявив, что сам рассчитывает на этого нападающего в весенней части РПЛ.

Фото: БЕЛТА
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Позже позицию игрока озвучил его отчим и агент Кирилл Логинов, который заявил "Фонтанке", что Кокорин ни в коем случае не согласен на переезд в Сочи и хотел бы играть в "Зените".

После этого в СМИ появилась еще одна новость в продолжение слов Логинова. В ней сообщалось, что в случае несогласия с решением руководства Кокорин будет отправлен во вторую команду "Зенита".

Что касается встречи Медведева и Семака, то пока пресс-служба "Зенита" не сообщает о ее итогах.

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