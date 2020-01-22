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22.01.2020 10:57
Рубрика: Спорт

Кокорин хочет встретиться с руководством "Зенита" из-за аренды в "Сочи"

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассчитывает на встречу с руководством "Зенита", где он надеется договориться об отмене аренды в "Сочи".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Кокорин сделал хет-трик в первом контрольном матче "Зенита"

Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", Кокорин планирует пообщаться с генеральным директором клуба Александром Медведевым и договориться о том, что он завершит нынешний сезон именно в составе питерского клуба. По данным издания, грядущую аренду футболиста в "Сочи" не обсуждали с Кокориным и главным тренером команды Сергеем Семаком.

Наставник питерцев во вчерашнем контрольном матче против клуба "Аль-Увайнах" доверил нападающему капитанскую повязку, а поле окончания встречи заявил, что решение отдать Кокорина в аренду принимали без него, и выразил свое недовольство этим.

По данным издания, руководству "Зенита" высказывания Семака не понравились и в скором времени его ожидает разговор с начальством.

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