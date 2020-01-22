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Рубрика: Спорт

СМИ: "Зенит" отправит Кокорина в дубль в случае отказа уходить в "Сочи"

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Руководство питерского "Зенита" рассматривает вариант с переводом Александра Кокорина во вторую команду клуба, информирует портал euro-football.ru.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Кокорин сделал хет-трик в первом контрольном матче "Зенита"

Произойдет это в том случае, если Кокорин откажется уходить в аренду в "Сочи". Сообщается, что 28-летний игрок и главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак все еще надеются на продолжение карьеры Александра в "Зените".

При этом чуть ранее генеральный директор питерского клуба Александр Медведев подтвердил информацию, что соглашение с "Сочи" по аренде футболиста уже согласовано. В ответ представитель Кокорина Кирилл Логинов дал понять, что его подопечный не собирается менять клуб.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Скандал вокруг Кокорина и Мамаева

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