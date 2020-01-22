СМИ: "Зенит" отправит Кокорина в дубль в случае отказа уходить в "Сочи"

Руководство питерского "Зенита" рассматривает вариант с переводом Александра Кокорина во вторую команду клуба, информирует портал euro-football.ru.

Произойдет это в том случае, если Кокорин откажется уходить в аренду в "Сочи". Сообщается, что 28-летний игрок и главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак все еще надеются на продолжение карьеры Александра в "Зените".

При этом чуть ранее генеральный директор питерского клуба Александр Медведев подтвердил информацию, что соглашение с "Сочи" по аренде футболиста уже согласовано. В ответ представитель Кокорина Кирилл Логинов дал понять, что его подопечный не собирается менять клуб.