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28.01.2020 15:46
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кокорин не полетит с "Зенитом" на второй сбор

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подтвердил, что не полетит на второй сбор с питерской командой. На данный момент он не готов говорить о своем будущем.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Я пока не могу обо всем рассказать, но мне поступил звонок от начальства команды "Зенит". Мне было сказано, что на второй сбор с командой я не лечу. Дальше мы с отчимом обсудим мое дальнейшее будущее. По поводу своего будущего я пока, если честно, затрудняюсь сказать. Я сам пока всего, если честно, не понимаю", - сказал Кокорин РИА Новости.

Во вторник жена футболиста Дарья Валитова написала в Instagram, что ее муж не будет играть за "Зенит", а нынешний сезон завершит во второй команде клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее "Сочи" и "Зенит" достигли договоренности об аренде футболиста до конца сезона. Это подтвердил "Сочи", а затем и генеральный директор питерцев Александр Медведев. Агент футболиста после этого заявил, что Кокорин в "Сочи" не поедет.

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