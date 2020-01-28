Публикация в "РГ" стала основой для баллады, написанной читателем

Новость, опубликованная в "РГ" о необычном экспонате, появившемся в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова - маленькой игрушечной фигурке матроса-балтийца, которую поисковики нашли у останков неизвестного солдата, погибшего, защищая Ленинград, взволновала нашего читателя.
Причем взволновала настолько, что побудила его написать балладу об этой истории, которую он и прислал администрации музея.
Фигурка, найденная поисковиками отряда "Ингрия" в районе урочища Гайтолово (Ленинградская область), выставлена сейчас в специальной витрине Музея оловянного солдатика в Музее Суворова. А балладу, написанную о ней читателем "РГ Максимом Вастьяновым, мы предлагаем вашему вниманию.
Вот его письмо в Мемориальный музей Суворова:
Здравствуйте. Прочел в Российской Газете о находке оловянного солдатика поисковиками и был весьма и весьма впечатлен. И как-то сами собой получились стихи. Дарю их вашему музею.
Оловянная баллада
"Папа, смотри: солдаты, матросы
- Полк их по полке шагает в ряд!"
Папа и сын - лет пяти, в матроске.
Тридцать девятый. "Пассаж". Ленинград.
"Папа, возьми! Чтоб матрос оловянный
Вместе с тобою фашистов побил!"
Так Оловянный в нагрудном кармане
Вместе с живыми на фронт уходил.
Шли ленинградцы, и шел Оловянный
В ярость атак и в сырость болот.
"Слышишь, Большой, ты не дрейфь, все нормально.
Помнишь, кто дома всегда тебя ждет?"
Город в блокаде. В городе голод
.Вновь прорываться идет батальон.
"Сыну напишешь? Пиши: ждать недолго.
И от меня оловянный поклон".
В хмурой ночи под неистовой силой
Небо мешалось с землей и огнем.
Тесный окоп стал Большому могилой.
И Оловянный остался при нем.
"Слышишь, Большой? А, Большой? Нет... Не слышишь.
Ты полежи, ты поспи, я с тобой.
Взрывы помалу становятся тише,
Видимо, скоро закончится бой".
Пламя войны к могилам - сурово.
Многих теперь не найти уж и след.
"Без вести" - в списках напротив Большого.
А Оловянного вовсе в них нет.
"Слышишь? Вдали словно громы пробили?
Крики "Ура" - то Победы салют.
Верю, Большой - про нас не забыли.
Нас ведь найдут? Нас, конечно, найдут!"
"Слышишь, Большой? Это звуки лопаты
Кто-то снимает с нас комья земли.
Семьдесят лет мы вас ждали, ребята.
Скоро вернемся домой. Нас - нашли."