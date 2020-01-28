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28.01.2020 13:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Публикация в "РГ" стала основой для баллады, написанной читателем

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Новость, опубликованная в "РГ" о необычном экспонате, появившемся в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова - маленькой игрушечной фигурке матроса-балтийца, которую поисковики нашли у останков неизвестного солдата, погибшего, защищая Ленинград, взволновала нашего читателя.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Причем взволновала настолько, что побудила его написать балладу об этой истории, которую он и прислал администрации музея.

Фигурка, найденная поисковиками отряда "Ингрия" в районе урочища Гайтолово (Ленинградская область), выставлена сейчас в специальной витрине Музея оловянного солдатика в Музее Суворова. А балладу, написанную о ней читателем "РГ Максимом Вастьяновым, мы предлагаем вашему вниманию.

Вот его письмо в Мемориальный музей Суворова:

Здравствуйте. Прочел в Российской Газете о находке оловянного солдатика поисковиками и был весьма и весьма впечатлен. И как-то сами собой получились стихи. Дарю их вашему музею.

Оловянная баллада

"Папа, смотри: солдаты, матросы

- Полк их по полке шагает в ряд!"

Папа и сын - лет пяти, в матроске.

Тридцать девятый. "Пассаж". Ленинград.

"Папа, возьми! Чтоб матрос оловянный

Вместе с тобою фашистов побил!"

Так Оловянный в нагрудном кармане

Вместе с живыми на фронт уходил.

Шли ленинградцы, и шел Оловянный

В ярость атак и в сырость болот.

"Слышишь, Большой, ты не дрейфь, все нормально.

Помнишь, кто дома всегда тебя ждет?"

Город в блокаде. В городе голод

.Вновь прорываться идет батальон.

"Сыну напишешь? Пиши: ждать недолго.

И от меня оловянный поклон".

В хмурой ночи под неистовой силой

Небо мешалось с землей и огнем.

Тесный окоп стал Большому могилой.

И Оловянный остался при нем.

"Слышишь, Большой? А, Большой? Нет... Не слышишь.

Ты полежи, ты поспи, я с тобой.

Взрывы помалу становятся тише,

Видимо, скоро закончится бой".

Пламя войны к могилам - сурово.

Многих теперь не найти уж и след.

"Без вести" - в списках напротив Большого.

А Оловянного вовсе в них нет.

"Слышишь? Вдали словно громы пробили?

Крики "Ура" - то Победы салют.

Верю, Большой - про нас не забыли.

Нас ведь найдут? Нас, конечно, найдут!"

"Слышишь, Большой? Это звуки лопаты

Кто-то снимает с нас комья земли.

Семьдесят лет мы вас ждали, ребята.

Скоро вернемся домой. Нас - нашли."

Культура Литература Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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