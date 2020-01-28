Сборная России будет готовиться к своим матчам на базе столичного "Динамо" в Новогорске и Санкт-Петербурге. Напомним, что команда Станислава Черчесова проведет две из трех встреч группового этапа в Питере: стартовый поединок против Бельгии (13 июня) и второй с финнами (17 июня). Между этими играми россияне будут жить в Санкт-Петербурге, а перед противостоянием с датчанами (22 июня) в Копенгагене Артем Дзюба и компания отправятся в Новогорск.

А непосредственно подготовку к Евро-2020 наша сборная начнет 21 мая. Спустя два дня футболисты вылетят в австрийский Нойштифт, где проведут учебно-тренировочный сбор, который продлится до 31 мая. До старта турнира россияне проведут четыре товарищеских матча: против Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта), Польши (2 июня) и Сербии (6 июня).

Что касается остальных команд - участниц первенства Европы, то половина из них будет базироваться в своих странах. Речь об Австрии, Англии, Франции, Дании, Бельгии, Германии, Испании и Нидерландов. Сборные Чехии и Хорватии остановятся в Шотландии, Польши и Швеции - в Ирландии, Уэльса и Турции - в Азербайджане, Португалия - в Венгрии, Швейцария - в Италии, украинцы - в Румынии. Наконец, финны планируют разместиться в России на базе Репино под Санкт-Петербургом. И это логично с учетом того, что дебютанту Евро предстоит провести два матча группового этапа в Питере: с Россией 17 июня и Бельгией спустя пять дней.

Тем временем сборная Англии может отправиться на Евро-2020 без своего лидера и капитана Гарри Кейна. По последним прогнозам, нападающий "Тоттенхэма", получивший в начале января разрыв мышцы задней поверхности бедра, может пропустить около шести месяцев. При этом изначально сообщалось, что Кейн вернется уже к середине апреля.

- Гарри может выздороветь до апреля, мая, а может, и вообще следующего сезона. Я не знаю, - отметил главный тренер "шпор" Жозе Моуринью.

Между тем лидер датской сборной Кристиан Эриксен покинул "Тоттенхэм" и перешел в "Интер". По неофициальным данным, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Еще два миллиона получит амстердамский "Аякс", из которого Эриксен в свое время оформил трансфер в лондонский клуб. Зарплата игрока в "Интере" составит 10 миллионов евро в год. По этому показателю в итальянском чемпионате он будет уступать только лидеру сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду.