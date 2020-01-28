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28.01.2020 19:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов назвал нового куратора Крыма в правительстве РФ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

После произошедших отставок и назначений в правительстве России курировать развитие Республики Крым поручено новому вице-премьеру Марату Хуснуллину. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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В прежнем составе правительства Крым и в частности реализацию федеральной целевой программы развития полуострова курировал экс-вице-премьер Дмитрий Козак, который теперь назначен замруководителя администрации президента.

- Я говорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Марат Хуснуллин, - рассказал Аксенов. - Решение принято, я уже проговорил с ним тоже, на этой неделе в рамках видео-конференц-связи обсудим и уточним план действий.

После смены куратора региона концепция и повестка традиционного Ялтинского международного экономического форума не изменится.

- То, что было заложено Дмитрием Козаком, будет продолжено, - заверил Аксенов. - Все заявленные программы будут согласованы и реализованы. Никаких изменений не будет, премьер-министр полностью поддерживает все решения, которые президент России принял на последнем совещании.

Вскоре станет известна тематика шестого по счету форума и состав его участников.

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