Новости

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:32
Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей 10:29
Ученые обнаружили в воздухе опасные споры грибка 10:28
В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку 10:27
Санврачи оценили риск заражения коронавирусом через посылки с AliExpress 10:16
Подо Ржевом начинается установка 25-метрового памятника Советскому солдату 10:14
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась 10:13
Решение о будущем Кокорина будет принято в среду 10:11
Посольство РФ обсуждает с Китаем эвакуацию россиян из провинции Хубэй 10:10
На Сахалине трещина во льду отрезала от берега 600 рыбаков 10:09
В спор Jeep и Mahindra вступило правительство США 10:00
Начат поиск подрядчиков для постройки терминала аэропорта Бельбек 09:52
У семьи из Читы не подтвердился коронавирус 09:42
В Томске девушку с ДЦП бросили в отделе полиции 09:39
Во Владивостоке сотрудница банка за месяц похитила 17 млн рублей 09:30
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт 09:26
Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой 09:18
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России 09:15
Как "боевая" "Нива" покоряет Финляндию 09:05
Аксенов потребовал прекратить дискриминацию крымчан сотовыми операторами 09:00
Немецкий журнал приписал освобождение Освенцима американцам 08:48
Власти Хэйхэ открыли границу для выезда россиян 08:43
Врач назвала шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение 08:40
Кучеров набрал два очка в матче против "Далласа" 08:30
Премьер Греции: Концлагерь Освенцим освободила Красная Армия 08:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аксенов потребовал прекратить дискриминацию крымчан сотовыми операторами

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Республики Крым будут настаивать на применении на территории полуострова федеральными операторами связи тех же условий и тарифов, что действуют на материке. Об этом на встрече с депутатами Государственной думы РФ, представляющими полуостров, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
ФАС изучит обоснованность повышения цен сотовыми операторами

- В ближайшее время созвонюсь с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, - сказал Аксенов. - Однозначно необходимо занимать позицию, чтобы крымчане не пострадали. Главное, чтобы люди не чувствовали, что в одних субъектах полный набор различных услуг и нормальный тарифный план, а у нас отличие в худшую сторону. Бывает, что крупные операторы рынка просто исключают Крым из своих программ. Значит, должны быть предложены какие-то альтернативные варианты.

Депутаты Госдумы, в свою очередь, считают, что исключение Крыма и Севастополя из единых тарифных планов, действующих по всей стране, нанесет урон развитию туризма на полуострове и отпугнет отдыхающих.

Ранее крупнейший федеральный оператор связи МТС заявил о повышении с 30 января тарифов на территории Крыма и Севастополя для россиян, приезжающих в эти регионы на отдых и работу. Если раньше они могли воспользоваться опциями "Домашний пакет Россия" и "Домашний пакет Россия +", заплатив 100 рублей в месяц, то теперь компания предлагает им в поездках по полуострову тарифный план "Легкий отпуск" - за 50 рублей в день.

В то же время с 1 марта 2020 года крымчанам станет доступна услуга MNP, когда все желающие смогут, сохранив свои номера с префиксом +7978, смогут перейти к местным операторам связи.

Экономика Отрасли Связь Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
Крупные туроператоры России приостановили продажу путевок в Китай
Брошенных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели
В Идлибе боевики готовят провокации с применением хлора
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку