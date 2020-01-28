Аксенов потребовал прекратить дискриминацию крымчан сотовыми операторами

Власти Республики Крым будут настаивать на применении на территории полуострова федеральными операторами связи тех же условий и тарифов, что действуют на материке. Об этом на встрече с депутатами Государственной думы РФ, представляющими полуостров, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В ближайшее время созвонюсь с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, - сказал Аксенов. - Однозначно необходимо занимать позицию, чтобы крымчане не пострадали. Главное, чтобы люди не чувствовали, что в одних субъектах полный набор различных услуг и нормальный тарифный план, а у нас отличие в худшую сторону. Бывает, что крупные операторы рынка просто исключают Крым из своих программ. Значит, должны быть предложены какие-то альтернативные варианты.

Депутаты Госдумы, в свою очередь, считают, что исключение Крыма и Севастополя из единых тарифных планов, действующих по всей стране, нанесет урон развитию туризма на полуострове и отпугнет отдыхающих.

Ранее крупнейший федеральный оператор связи МТС заявил о повышении с 30 января тарифов на территории Крыма и Севастополя для россиян, приезжающих в эти регионы на отдых и работу. Если раньше они могли воспользоваться опциями "Домашний пакет Россия" и "Домашний пакет Россия +", заплатив 100 рублей в месяц, то теперь компания предлагает им в поездках по полуострову тарифный план "Легкий отпуск" - за 50 рублей в день.

В то же время с 1 марта 2020 года крымчанам станет доступна услуга MNP, когда все желающие смогут, сохранив свои номера с префиксом +7978, смогут перейти к местным операторам связи.