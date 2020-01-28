Глава Ростовской области выразил соболезнования родным убитого депутата

Губернатор Ростовской области выразил глубокие соболезнования родным погибшего профессора Андрея Алабушева и его супруги.

Глава региона отметил, что донская наука понесла огромную потерю в связи с трагической смертью выдающегося ученого-селекционера.

"Андрей Васильевич был невероятно увлеченным своим делом человеком, он искренне отдавал все свои знания и опыт донской селекции, делу своей жизни", - сообщается в послании.

Кроме плодотворной научно-исследовательской деятельности Андрей Алабушев занимался общественной и политической работой, он представлял интересы большого числа избирателей сразу нескольких южных районов Ростовской области.

"Мои глубокие соболезнования родным и близким семьи Алабушевых", - говорится в сообщении.

Напомним, что днем 28 января в городе Зерноград были обнаружены тела профессора Андрея Алабушева и его жены. На их телах зафиксированы колотые раны. Начальник управления СК России по Ростовской области, генерал-лейтенант Аслан Хуаде выехал на место преступления. Поиском убийц занимаются сотрудники отдела по расследованию особо тяжких преступлений,