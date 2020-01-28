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28.01.2020 20:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Ростовской области выразил соболезнования родным убитого депутата

Текст: Николай Грищенко
Андрей Алабушев. Фото: Аграрный научный центр "Донской" Андрей Алабушев. Фото: Аграрный научный центр "Донской"
Андрей Алабушев. Фото: Аграрный научный центр "Донской"

Губернатор Ростовской области выразил глубокие соболезнования родным погибшего профессора Андрея Алабушева и его супруги.

Глава региона отметил, что донская наука понесла огромную потерю в связи с трагической смертью выдающегося ученого-селекционера.

"Андрей Васильевич был невероятно увлеченным своим делом человеком, он искренне отдавал все свои знания и опыт донской селекции, делу своей жизни", - сообщается в послании.

Фото: пресс-служба СК РФ по Ростовской области
Поиском убийц Алабушева займется отдел по особо тяжким преступлениям СК

Кроме плодотворной научно-исследовательской деятельности Андрей Алабушев занимался общественной и политической работой, он представлял интересы большого числа избирателей сразу нескольких южных районов Ростовской области.

"Мои глубокие соболезнования родным и близким семьи Алабушевых", - говорится в сообщении.

Напомним, что днем 28 января в городе Зерноград были обнаружены тела профессора Андрея Алабушева и его жены. На их телах зафиксированы колотые раны. Начальник управления СК России по Ростовской области, генерал-лейтенант Аслан Хуаде выехал на место преступления. Поиском убийц занимаются сотрудники отдела по расследованию особо тяжких преступлений,

Общество Утраты Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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