На Кубань доставлены тест-системы для выявления коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю получило диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса. Определен также алгоритм лабораторной диагностики. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ведомства.

По оперативным данным Роспотребнадзора Кубани, больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в регионе не выявлено, информирует официальный сайт министерства здравоохранения края.

"В связи с ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, медицинскими работниками Краснодарского края совместно с региональным Роспотребнадзором отработан алгоритм действий при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, - говорится в этом сообщении. - В настоящее время обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций края к приему больных из неблагополучных территорий, а также проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание".

По данным Роспотребнадзора, все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР (как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия), в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ (включая новую коронавирусную инфекцию).

За период мониторинга в РФ выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Причем в двух случаях была диагностирована сезонная коронавирусная инфекция.

Напомним, авиакомпания AZUR Аir приостановила авиасообщение из Краснодара с китайским городом Санья до стабилизации ситуации с коронавирусом. Находящиеся в КНР пассажиры будут вывезены ближайшим рейсом. Авиационное сообщение между городом Шэньчжэнь (КНР) и Сочи также прекращено в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Рейсы авиакомпании IFLy из Сочи в Шэньчжэнь отложены до девятого февраля", - рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Сочи".

Сегодня стало известно, что в Сочи (в основном на горных курортах поселка Красная Поляна) сейчас находятся около 900 туристов из Китая, которые прибыли в черноморский город перед Новым годом. "Чтобы их вывезти, нам потребуется три рейса. Следуя нашему графику, мы планируем сделать это до 9 февраля", - сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании.