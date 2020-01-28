Новости

Петербургские псевдоброкеры обманули клиентов на 21 миллион рублей 18:04
В Нижнем Новгороде заключен под стражу глава Канавинского района 18:03
В FAW назвали дату появления новых моделей в России 18:03
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на короновирус 18:02
Александра Емельяненко освободили из-под ареста в Анапе 17:55
Депутаты рассказали спикеру ПАСЕ о поправках в Конституцию РФ 17:54
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым 17:49
Путин встретится с Нетаньяху 30 января 17:48
Петербургские ученые научили ДНК-наноробота убивать раковые клетки 17:37
"Яндекс" изменил логотип в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками 17:35
Названы симптомы рака груди у мужчин 17:34
Кокорин: Я еду на сбор с "Зенитом-2" 17:30
На Кубань доставлены тест-системы для выявления коронавируса 17:25
Власти Кубы усилили санитарный контроль в аэропортах из-за коронавируса 17:16
Аксенов обвинил Зеленского в присоединении к "хору врунов" 17:15
Патриарх Кирилл: Цифровизация не должна нести в себе угрозы свободе человека 17:06
Новый Nissan Qashqai дебютирует этой осенью 17:01
Футболист сборной Дании Эриксен перешел из "Тоттенхэма" в "Интер" 16:58
Патриарх Кирилл: В России надо сократить количество абортов 16:54
Реальные зарплаты в России выросли на 2,7 процента 16:50
Пропавший в Санкт-Петербурге актер Евгений Романцов нашелся 16:46
Шойгу: РФ и Индонезия могут стать стратегическими партнерами в сфере ВТС 16:39
Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью 16:37
Еврокомиссия планирует изъять из обращения монеты 1 и 2 евроцента 16:35
В Удмуртии сотрудник соцзащиты похитил из бюджета 17 миллионов рублей 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
28.01.2020 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубань доставлены тест-системы для выявления коронавируса

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю получило диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса. Определен также алгоритм лабораторной диагностики. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Китайским туристам пришлось отказаться от охоты за северным сиянием

По оперативным данным Роспотребнадзора Кубани, больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в регионе не выявлено, информирует официальный сайт министерства здравоохранения края.

"В связи с ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, медицинскими работниками Краснодарского края совместно с региональным Роспотребнадзором отработан алгоритм действий при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, - говорится в этом сообщении. - В настоящее время обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций края к приему больных из неблагополучных территорий, а также проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание".

По данным Роспотребнадзора, все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР (как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия), в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ (включая новую коронавирусную инфекцию).

За период мониторинга в РФ выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Причем в двух случаях была диагностирована сезонная коронавирусная инфекция.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
"Краснодар" отменил игру с китайским клубом из города Ухань

Напомним, авиакомпания AZUR Аir приостановила авиасообщение из Краснодара с китайским городом Санья до стабилизации ситуации с коронавирусом. Находящиеся в КНР пассажиры будут вывезены ближайшим рейсом. Авиационное сообщение между городом Шэньчжэнь (КНР) и Сочи также прекращено в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Рейсы авиакомпании IFLy из Сочи в Шэньчжэнь отложены до девятого февраля", - рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Сочи".

Сегодня стало известно, что в Сочи (в основном на горных курортах поселка Красная Поляна) сейчас находятся около 900 туристов из Китая, которые прибыли в черноморский город перед Новым годом. "Чтобы их вывезти, нам потребуется три рейса. Следуя нашему графику, мы планируем сделать это до 9 февраля", - сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Путин встретится с Нетаньяху 30 января
КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю
В сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года