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27.01.2020 17:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сочи и Краснодар приостановили авиасообщение с Китаем

Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)

Авиакомпания Azur Аir, осуществляющая  авиарейсы из кубанского аэропорта в КНР,  приостановила авиасообщение с Китаем до стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 27 января сообщила пресс-служба международного аэропорта Краснодар.

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Здесь также уточнили, что находящиеся в городе Санья пассажиры будут вывезены в Краснодар ближайшим рейсом. Туристам, отдыхающим на острове Хайнань и прибывшим в Санью на рейсах этой авиакомпании, надо обратиться в туристические агентства, где был приобретен тур, или к туроператору напрямую для уточнения информации о дате и времени вылета в Россию.

"Подробную информацию о времени прибытия вывозных рейсов в Россию рекомендует уточнять на онлайн-табло авиакомпании или по телефону call-центра +7 (495) 374-55-14", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

Авиационное сообщение между городом Шэньчжень (КНР) и Сочи также прекращено с сегодняшнего дня в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Рейсы авиакомпании IFLy из Сочи в Шэньчжень отложены до 9 февраля 2020 года, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

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Напомним, 26 января во время проведения специалистами Роспотребнадзора проверки тепловизорами пассажиров, прибывших из китайского города Санья в Краснодаре, был выявлен мужчина с повышенной температурой. Его госпитализировали в инфекционную больницу кубанской столицы, где сегодня  после проведенных исследований был поставлен диагноз - грипп. Как выяснилось, мужчина выехал за рубеж, не сделав прививки от этой инфекции.

Для исключения коронавируса его анализы отправили в Ставрополь и Новосибирск. Результаты в Краснодаре рассчитывают получить уже к вечеру понедельника.

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