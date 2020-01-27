Сочи и Краснодар приостановили авиасообщение с Китаем

Авиакомпания Azur Аir, осуществляющая авиарейсы из кубанского аэропорта в КНР, приостановила авиасообщение с Китаем до стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 27 января сообщила пресс-служба международного аэропорта Краснодар.

Здесь также уточнили, что находящиеся в городе Санья пассажиры будут вывезены в Краснодар ближайшим рейсом. Туристам, отдыхающим на острове Хайнань и прибывшим в Санью на рейсах этой авиакомпании, надо обратиться в туристические агентства, где был приобретен тур, или к туроператору напрямую для уточнения информации о дате и времени вылета в Россию.

"Подробную информацию о времени прибытия вывозных рейсов в Россию рекомендует уточнять на онлайн-табло авиакомпании или по телефону call-центра +7 (495) 374-55-14", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

Авиационное сообщение между городом Шэньчжень (КНР) и Сочи также прекращено с сегодняшнего дня в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Рейсы авиакомпании IFLy из Сочи в Шэньчжень отложены до 9 февраля 2020 года, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Напомним, 26 января во время проведения специалистами Роспотребнадзора проверки тепловизорами пассажиров, прибывших из китайского города Санья в Краснодаре, был выявлен мужчина с повышенной температурой. Его госпитализировали в инфекционную больницу кубанской столицы, где сегодня после проведенных исследований был поставлен диагноз - грипп. Как выяснилось, мужчина выехал за рубеж, не сделав прививки от этой инфекции.

Для исключения коронавируса его анализы отправили в Ставрополь и Новосибирск. Результаты в Краснодаре рассчитывают получить уже к вечеру понедельника.