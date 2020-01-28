Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

Сдавшийся ростовским следователям отец оставленных в аэропорту Шереметьево маленьких мальчиков объяснил свой поступок и попросил у детей прощения. Извинения 42-летний мужчина принес с помощью сотрудников СК, разместивших видеозапись на официальном аккаунте ведомства.

- Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы - единственное, что есть в моей жизни. Вы смысл моей жизни. Я проявил слабость и испугался, что не справлюсь. Поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей и сотрудников полиции, что вам не угрожает опасность, - сказал он.

Мужчина также признался, что надеялся найти работу, вернуться и забрать детей. Он также попросил детей дождаться его.

Напомним, что 26 января в Шереметьево были обнаружены двое мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Дети были направлены на обследование в больницу, а полиция занялась поиском отца, который вылетел самолетом в Ростов-на-Дону. Через сутки разыскиваемый мужчина самостоятельно пришел в отдел СК по городу Батайску.