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28.01.2020 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области сотрудники Следственного комитета России приступили к допросу 42-летнего мужчины, который оставил своих сыновей 5 и 9 лет в международном аэропорту Шереметьево. Биологический отец детей добровольно явился в отдел СК по городу Батайску.

"Следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Оставленные в аэропорту Шереметьево дети пройдут медобследование

Напомним, что 26 января в одном из терминалов Шереметьево были обнаружены двое мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. При детях находилась записка: "Прошу помочь... Определите их пожалуйста во временный дом приюта. Так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке".

Найденные мальчики были направлены на обследование в больницу, а правоохранители занялись поиском отца. Выяснилось, что мужчина вылетел самолетом в Ростов-на-Дону, где его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Следственное управление детально разбирается в обстоятельствах произошедшего с детьми в рамках расследования уголовного дела, с целью установления объективной картины следователи работают в столице, на Дальнем Востоке и в Ростове-на-Дону" - уточнили в ведомстве.

Правоохранители навестили детей и организовали для них поход в океанариум, а губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал посодействовать в поиске работы для их отца.

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