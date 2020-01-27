Губернатор Подмосковья найдет работу отцу брошенных в Шереметьево детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал посодействовать в поиске работы мужчине, оставивших детей в аэропорту Шереметьево.

"Посетил ребят, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", - написал глава региона в Twitter.

Ранее "РГ" писала, что в терминале D Шереметьево охранники нашли беспризорных братьев 6 и 8 лет. Отец оставил их на аэровокзале, передал ребятам рюкзак с документами и записку. Мужчина объяснил, что у него сейчас нет денег содержать сыновей. По его словам, от ребят он не отказывается, готов забрать их из приюта, как только появятся деньги.

Впоследствии выяснилось, что дети и их отец прилетели из Хабаровска. Мать фактически не занимается семьей, и ребята по большому счету оставлены на отцовское попечение.