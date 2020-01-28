Поиском убийц Алабушева займется отдел по особо тяжким преступлениям СК

Новости

В Калининграде госпитализировали трех вернувшихся из Китая туристов 19:52
ЛУКОЙЛ попросил для изучения три участка шельфа Каспийского моря 19:50
На Кубани руководителей банков обвинили в хищении 2 млрд рублей 19:42
Чиновника спортивного ФГУП уволили из-за трехкомнатной квартиры 19:21
"Локомотив" требует в суде от экс-президента клуба более 140 млн рублей 19:18
Володин призвал к эффективной поддержке российского кино 19:18
Аксенов назвал нового куратора Крыма в правительстве РФ 19:08
На Кубани из женщины извлекли забытую врачами струну длиной 40 см 19:07
Гоночную Lada Vesta теперь может купить любой. За 2 млн рублей 18:56
В Ростовской области убили депутата и его жену 18:38
В Адыгее госпитализировали вернувшуюся из Китая девушку 18:36
Китай не пустил в Россию девять тысяч своих граждан 18:32
Альбом Путина на сайте Кремля пополнился фото с 2010 по 2014 годы 18:23
Адвокат убившего аспирантку историка Соколова попросит о новых экспертизах 18:18
В ПАСЕ намерены подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме 18:12
Петербургские псевдоброкеры обманули клиентов на 21 миллион рублей 18:04
В Нижнем Новгороде заключен под стражу глава Канавинского района 18:03
В FAW назвали дату появления новых моделей в России 18:03
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус 18:02
Александра Емельяненко освободили из-под ареста в Анапе 17:55
Депутаты рассказали спикеру ПАСЕ о поправках в Конституцию РФ 17:54
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым 17:49
Путин встретится с Нетаньяху 30 января 17:48
Петербургские ученые научили ДНК-наноробота убивать раковые клетки 17:37
"Яндекс" изменил логотип в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
28.01.2020 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поиском убийц Алабушева займется отдел по особо тяжким преступлениям СК

Текст: Николай Грищенко
Фото: пресс-служба СК РФ по Ростовской области Фото: пресс-служба СК РФ по Ростовской области
Фото: пресс-служба СК РФ по Ростовской области

Начальник управления СК России по Ростовской области, генерал-лейтенант Аслан Хуаде выехал на место убийства доктора сельскохозяйственных наук, профессора и депутата донской думы Андрея Алабушева.

Фото: Следком
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

- На месте преступления работает бригада экспертов-криминалистов. Начальник следственного управления выехал в город Зерноград. Расследованием убийства Андрея Алабушева и его супруги займется 1-й отдел по расследованию особо тяжких преступлений, - сообщила "РГ" пресс-секретарь СКР региона Галина Гагалаева.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Ранее сообщалось, что тела погибших обнаружил личный водитель профессора. Мужчина сообщил, что они были сильно изрублены.

Справка "РГ"

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор и депутат думы Ростовской области Андрей Алабушев родился 10 мая 1955 года. С 2004 года возглавлял Аграрный научный центр "Донской". Под его авторством вышли 228 научных трудов, в числе которых семь монографий и 20 книг. Член бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Путин встретится с Нетаньяху 30 января
КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю
Поиском убийц Алабушева займется отдел по особо тяжким преступлениям СК
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
Глава Чувашии исключен из "Единой России"
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов