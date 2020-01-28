Поиском убийц Алабушева займется отдел по особо тяжким преступлениям СК

Начальник управления СК России по Ростовской области, генерал-лейтенант Аслан Хуаде выехал на место убийства доктора сельскохозяйственных наук, профессора и депутата донской думы Андрея Алабушева.

- На месте преступления работает бригада экспертов-криминалистов. Начальник следственного управления выехал в город Зерноград. Расследованием убийства Андрея Алабушева и его супруги займется 1-й отдел по расследованию особо тяжких преступлений, - сообщила "РГ" пресс-секретарь СКР региона Галина Гагалаева.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Ранее сообщалось, что тела погибших обнаружил личный водитель профессора. Мужчина сообщил, что они были сильно изрублены.

Справка "РГ"

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор и депутат думы Ростовской области Андрей Алабушев родился 10 мая 1955 года. С 2004 года возглавлял Аграрный научный центр "Донской". Под его авторством вышли 228 научных трудов, в числе которых семь монографий и 20 книг. Член бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН.