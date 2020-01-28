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28.01.2020 18:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Адыгее госпитализировали вернувшуюся из Китая девушку

Текст: Анна Юркова (Адыгея)

В Адыгее девушку поместили в карантин инфекционной больницы: недавно она вернулась из Китая и обратилась к медикам с жалобами на першение в горле, кашель и повышенную температуру. Проведенные исследования не подтвердили наличия у пациентки опасной инфекции, в том числе нового коронарвируса. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Фото: istock
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"Ни одного случая заражения коронарным вирусом на территории Адыгеи нет. Сегодня в инфекционную больницу обратилась пациентка с признаками ОРВИ. Так как она недавно вернулась из Китая, ее поместили в отдельный бокс. Мы ее наблюдаем, никаких оснований, что у нее коронавирусная инфекция, у нас нет", - сообщил Рустем Меретуков на официальной странице министерства в Instagram.

Он также напомнил основные меры профилактики тяжелого заболевания: необходимо избегать массового скопления людей, не контактировать с больными, чаще мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Как уже сообщалось, число погибших от новой инфекции в КНР по последним данным достигло 106 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Распространение нового коронавируса

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