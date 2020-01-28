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28.01.2020 10:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Санврачи оценили риск заражения коронавирусом через посылки с AliExpress

Текст: Татьяна Казанцева

За вспышкой нового коронавируса в китайском городе Ухань следит весь мир, и уральцы не исключение. Риск инфицирования через почтовые отправления из КНР, в частности через посылки с AliExpress, минимален, уверяют эксперты.

Фото: iStock
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Число заболевших в Китае стремительно растет, причем заразились уже более десяти врачей, контактировавших с больными. В КНР уже ограничивают групповые поездки, проверяют тепловизорами вокзалы и аэропорты, раздают маски и хотят закрыть рынки.

Существует ли какая-то угроза для свердловчан?

Как сообщили "РГ" в региональном Роспотребнадзоре, усилены меры предосторожности в пунктах пропуска - например, в аэропорту Кольцово. Всех пассажиров, прилетающих из Китая, встречают с тепловизорами. Механизм действий давно отработан. Пассажира с повышенной температурой сразу же проводят в медицинский блок, а затем госпитализируют - скорее всего, в изолятор 40-й горбольницы. Однако пока оснований для этого нет.

Санврачи против паники, но сейчас они поддерживают уральцев, отказавшихся от поездки в КНР.

- Рекомендуем пока ограничить поездки в Китай. Тем, кто уже находится в Поднебесной, советуем контролировать свое самочувствие, почаще мыть руки, не посещать культурно-массовые мероприятия, носить маски. Полный перечень мер - на сайте Роспотребнадзора, - рассказала корреспонденту "РГ пресс-секретарь свердловского управления ведомства Анна Ожиганова.

А вот слухи, что вирус-мутант передается не только от человека к человеку, но даже через вещи, она опровергла. Способ передачи вируса - не контактно-бытовой, а воздушно-капельный, поэтому через посылку с товарами из Китая заразиться нельзя.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Распространение нового коронавируса

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