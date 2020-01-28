Первого февраля в России стартуют продажи филармонических абонементов сезона 2020/2021. Свердловская филармония открыла его раньше других: сегодня в кассу поступили льготные социальные абонементы на дневные концерты. А самые нетерпеливые смогут совершить покупку в ночь на 1 февраля на сайте www.sgaf.ru.

В юбилейном 85-м сезоне Свердловская филармония представляет 45 абонементных серий. Среди них и традиционные, такие как "Главный" с программами главного дирижера Уральского филармонического оркестра Дмитрия Лисса, "Окно в Европу", представляющую музыку Италии, Испании, Франции и Скандинавии.

Но немало и новинок, например, в концертах абонемента "Молодежные оркестры мира" наряду с Уральским молодежным оркестром выступят Российский национальный молодежный и Сеульский молодежный оркестры, а также соберется новый коллектив - Международный молодежный оркестр Бетховенского фестиваля. Еще одна премьера - серия "Родом из СССР" с музыкой композиторов советской эпохи.

В новом сезоне добавятся три новых абонемента. Часовые программы популярной музыки "Субботний плей-лист" Молодежного оркестра будут начинаться в 20.00. "Музыкальная бессонница" с квартетом саксофонов, оркестром волынщиков и танго-оркестром ждет зрителей в половине десятого вечера. А в конце рабочей недели в 21.00 пройдут "Джазовые пятницы".

Меняют названия и формат детские абонементы. "Сказки, краски и оркестры" и "С музыкой вокруг света" приглашают заглянуть в гости к симфоническому оркестру, послушать Фею Драже, поучаствовать в шоу барабанщиков и отправиться в музыкальную кругосветку на ковре-самолете.