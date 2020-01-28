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28.01.2020 04:24
Рубрика: В мире

Режим "военного времени" введен в Тяньцзине из-за коронавируса

Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS
Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS

Власти китайского города Тяньцзинь, который находится недалеко от Пекина, объявили о введении режима "военного времени". Причина - стремительное распространение нового типа коронавируса.

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Всех заболевших будут доставлять в специальный госпиталь. Возглавит медучреждение один из руководителей городского комитета по вопросам здравоохранения. Кроме того, будут сформированы 500 медицинских взводов.

По данным РИА Новости, в Тяньцзине выявили 23 человека с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, 17 человек - в тяжелом состоянии.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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