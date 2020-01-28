Режим "военного времени" введен в Тяньцзине из-за коронавируса

Власти китайского города Тяньцзинь, который находится недалеко от Пекина, объявили о введении режима "военного времени". Причина - стремительное распространение нового типа коронавируса.

Всех заболевших будут доставлять в специальный госпиталь. Возглавит медучреждение один из руководителей городского комитета по вопросам здравоохранения. Кроме того, будут сформированы 500 медицинских взводов.

По данным РИА Новости, в Тяньцзине выявили 23 человека с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, 17 человек - в тяжелом состоянии.